NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Javier Milei

“Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”: Javier Milei

diciembre 20, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump y Javier Milei / FOTO: EFE
El presidente argentino se mostró de acuerdo con la presión estadounidense contra Maduro y se enfrentó contra Lula da Silva, quien señaló que una guerra en la región sería una “catástrofe”.

La campaña de Estados Unidos contra Venezuela enfrentó este sábado al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su homólogo argentino, Javier Milei, en la cumbre del Mercosur: mientras el izquierdista advirtió de una "catástrofe" en caso de guerra, el ultraliberal saludó la "presión" de Trump.

Aunque el asunto no estaba en la agenda, ambos líderes dejaron claro sus posiciones opuestas en la cita celebrada este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu (sur), al día siguiente de que Donald Trump afirmara que no descarta una guerra contra el país dirigido por Nicolás Maduro.

La cumbre estaba destinada a sellar un histórico acuerdo de libre comercio entre los miembros iniciales del Mercosur - Argentina Brasil Paraguay Uruguay - y la Unión Europea, pero las reticencias de Francia e Italia retrasaron la firma en el último momento.

El anfitrión de la cita, Lula, puso a Venezuela sobre la mesa.

"Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional", dijo Lula a sus homólogos.

"Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", advirtió el izquierdista.

El brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática, así como también lo hizo su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Estrecho aliado de Trump, Milei saludó "la presión" de Estados Unidos para "liberar al pueblo venezolano".

"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región", agregó.

El gobierno Trump está aplicando el máximo de presión contra Maduro y la plana mayor de su gobierno, al que acusa oficialmente de liderar un cártel de narcotráfico. El presidente venezolano acusa a Estados Unidos de buscar apropiarse de sus ingentes reservas de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe dejaron hasta el momento al menos 104 muertos.

Preguntado el viernes en una entrevista telefónica con la emisora NBC News si descartaba una guerra, Trump contestó: "No lo descarto".

