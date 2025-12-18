NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
María Corina Machado

María Corina Machado reaparece con emotivo video tras recibir Nobel de Paz en Oslo: "Le pertenece a todos los venezolanos"

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado | Foto: EFE
En la publicación, Machado describió los días vividos en la capital noruega como "emotivos e inolvidables"

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, reapareció este miércoles tras su viaje a Oslo donde recibió el Premio Nobel de Paz 2025 que le fue otorgado por su lucha a favor de la libertad de su país.

A través de su cuenta oficial de X, Machado compartió imágenes de su estadía en Oslo durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz.

En la publicación, Machado describió los días vividos en la capital noruega como “emotivos e inolvidables” y aseguró que dicho reconocimiento internacional “se lo llevaría a su pueblo venezolano”.

“Han sido días profundamente emotivos; inolvidables. Viajé a Oslo para recibir un reconocimiento histórico que les pertenece a todos los venezolanos y que les llevaré de regreso a casa. Todo por Venezuela”, indicó.

En su primera salida oficial de la clandestinidad, Machado se reunió con su familia en el Grand Hotel, en Oslo, Noruega, en donde miles de venezolanos la esperaban para festejar su reconocimiento como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

o

Tras su llegada a Oslo, en Noruega, la líder de la democracia venezolana se encontró con un grupo de periodistas a las afueras del Grand Hotel.

En su encuentro con la multitud, María Corina no pudo evitar hacer un pequeño intercambio con algunos de los periodistas que estaban a las afueras del hotel.

Es de señalar que Ana Corina Sosa Machado, hija de María Corina, fue quien recibió el Nobel e incluso leyó el discurso que la democrática había preparado para la ceremonia.

"El pueblo venezolano no se rinde. Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia", rezaba el discurso de Corina Machado.

Temas relacionados:

María Corina Machado

María Corina Machado, Nobel de Paz

Oslo

Premio Nobel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Vuelos internacionales

Turpial anuncia nueva ruta hacia Panamá en medio de las cancelaciones de vuelos

Fotos: AFP
Jeffrey Epstein

Demócratas publican nuevas y polémicas fotos de Epstein: aparecen Trump, Clinton y Woody Allen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
Fútbol femenino

Venezuela goleó 6 a 0 a Perú de la mano de Deyna Castellanos y es primera en Liga de Naciones que da cupos al Mundial

Vuelos internacionales

Turpial anuncia nueva ruta hacia Panamá en medio de las cancelaciones de vuelos

Fotos: AFP
Jeffrey Epstein

Demócratas publican nuevas y polémicas fotos de Epstein: aparecen Trump, Clinton y Woody Allen

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado confirma que Estados Unidos sí apoyó su salida de Venezuela: "El régimen hubiera hecho lo que fuera para evitar que llegara"

Miguel Cabrera, exbeisbolista venezolano / Guante, bate y pelotas de béisbol - Fotos: EFE / Pexels
Miguel Cabrera

El béisbol venezolano a la expectativa por pelotero estrella que podría volver del retiro para jugar con la 'novena' de sus amores en la LVBP

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado confirma que se encuentra camino a Oslo: "Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no veo desde hace dos años"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre