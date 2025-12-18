María Corina Machado reaparece con emotivo video tras recibir Nobel de Paz en Oslo: "Le pertenece a todos los venezolanos"

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, reapareció este miércoles tras su viaje a Oslo donde recibió el Premio Nobel de Paz 2025 que le fue otorgado por su lucha a favor de la libertad de su país.

A través de su cuenta oficial de X, Machado compartió imágenes de su estadía en Oslo durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz.

En la publicación, Machado describió los días vividos en la capital noruega como “emotivos e inolvidables” y aseguró que dicho reconocimiento internacional “se lo llevaría a su pueblo venezolano”.

“Han sido días profundamente emotivos; inolvidables. Viajé a Oslo para recibir un reconocimiento histórico que les pertenece a todos los venezolanos y que les llevaré de regreso a casa. Todo por Venezuela”, indicó.

En su primera salida oficial de la clandestinidad, Machado se reunió con su familia en el Grand Hotel, en Oslo, Noruega, en donde miles de venezolanos la esperaban para festejar su reconocimiento como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

Tras su llegada a Oslo, en Noruega, la líder de la democracia venezolana se encontró con un grupo de periodistas a las afueras del Grand Hotel.

En su encuentro con la multitud, María Corina no pudo evitar hacer un pequeño intercambio con algunos de los periodistas que estaban a las afueras del hotel.

Es de señalar que Ana Corina Sosa Machado, hija de María Corina, fue quien recibió el Nobel e incluso leyó el discurso que la democrática había preparado para la ceremonia.

"El pueblo venezolano no se rinde. Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia", rezaba el discurso de Corina Machado.