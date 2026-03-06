NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Selección de Brasil

Brasil confirmó el rival de su partido de despedida antes del Mundial que se jugará en el Maracaná: "El apoyo de los aficionados será fundamental para el equipo"

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección de Brasil | Foto: EFE
La 'verdeamarela' dirigida por el italiano Carlo Ancelotti se despedirá de su hinchada con este partido que se disputará en Río de Janeiro el próximo 31 de mayo.

Antes de tener que enfrentar el reto del Mundial de 2026, las selecciones de Brasil y Panamá se medirán cara a cara en un encuentro amistoso en el mítico estadio Maracana.

Brasil recibirá con los brazos abiertos al conjunto panameño para disputar un partido amistoso que les servirá a ambos en su camino de preparación para la cita mundialista.

Este viernes, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a través de un comunicado informó: "Recibir el cariño y el apoyo de los aficionados será fundamental para el equipo, que al día siguiente embarcará rumbo a Estados Unidos".

Ancelotti intenta reconciliar a la 'verdeamarela' con una afición decepcionada tras un pobre desempeño en la eliminatoria sudamericana, en la que el equipo acabó en el quinto puesto de la clasificación entre diez selecciones.

Los pentacampeones mundiales comparten el Grupo C del Mundial con Marruecos, Escocia y Haití. Antes de debutar en la competición, el 13 de junio contra los marroquíes, jugarán un último amistoso ante Egipto el 6 de junio en Cleveland.

Panamá, de su lado, enfrentará en la primera ronda a Inglaterra, Croacia y Ghana en su segunda participación en la máxima cita del fútbol, luego de Rusia 2018.

Además de los juegos ante Panamá y Egipto, Brasil tiene programados dos amistosos en Estados Unidos ante Francia y Croacia, el 26 y el 31 de marzo.

