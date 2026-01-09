Trump afirma que se encargará de Groenlandia "por las buenas o por las malas" antes de que Rusia o China intenten ocupar la isla

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que se encargará de Groenlandia “por las buenas” o “por las malas” antes de que Rusia o China intenten ocupar la isla.

Durante su reunión con los responsables de la industria petrolera en la Casa Blanca, el mandatario aseguró: “ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia por las buenas o por las malas porque no queremos que Rusia o China se apoderen de Groenlandia”.

“Y no voy a tener a Rusia o China como vecinos”, sentenció el jefe de Estado.

Trump asegura que el control de la isla rica en minerales es "crucial" para la seguridad nacional de Estados Unidos dado el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

Esto se da luego de que el gobierno de Groenlandia anunciara su participación en un encuentro entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y altos dirigentes de Dinamarca, previsto para la próxima semana.

Según dijo la jefa de la diplomacia groenlandesa, Vivian Motzfeldt: “Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión”.

Este encuentro tendrá lugar en momentos en que el gobierno de Estados Unidos aumenta las presiones para hacerse con el territorio de soberanía danesa.

El miércoles, la portavoz de la Casa Blanca afirmó que el presidente Trump está “estudiando activamente" con sus equipos una "compra" de Groenlandia, aunque se negó a descartar la opción militar para tomar el control de la isla ártica.