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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Donald Trump

Trump amenaza con destruir la principal terminal petrolera iraní pese al alza de los precios

marzo 30, 2026
Por: Natalya Baquero González-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Este 30 de marzo amenazó con "destruir por completo" la isla de Jark, sitio en el que se ubica la principal petrolera de los iraníes.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió este lunes un contundente mensaje al régimen iraní si no llegan a un acuerdo para ponerle fin al conflicto que cumple más de un mes y el cual parece no tener tregua.

Trump, este 30 de marzo, amenazó con “destruir por completo" la isla de Jark, lugar donde está ubicada la principal terminal petrolera de Irán, si no se llega “pronto” a un acuerdo para poner fin a la disputa en Medio Oriente y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Durante este mismo lunes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también se pronunció sobre el estrecho de Ormuz y el curso de las operaciones en el golfo Pérsico.

Rubio señaló que: “Irán está amenazando con controlar el estrecho de Ormuz y crear un sistema de peaje. Eso no se va a permitir”.

En cuanto a las operaciones militares que adelanta Washington en Medio Oriente contra el régimen iraní, el secretario de Estado manifestó que el presidente Trump actualmente cuenta con varias medidas para evitar que esta acción de los ayatolás se instale.

“El presidente tiene un número de opciones disponibles para evitar que esto suceda”, dijo Marco Rubio.

En cuanto al tiempo que durará la intervención de los Estados Unidos contra el régimen iraní, Rubio expresó que: “Existe una manera de avanzar para lograr nuestros objetivos en cuestión de semanas, no de meses”.

El pasado 28 de febrero, se llevó a cabo la Operación Furia Épica, que incursionaron los Estados Unidos e Israel en contra del régimen de los ayatolás, momento desde el cual se ha comenzado un conflicto en Medio Oriente, tras las represalias de la dictadura iraní, que han afectado a varias naciones del Golfo Pérsico.

Desde aquel entonces, el precio del petróleo se disparó como consecuencia del bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, por el que solían transitar una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Este lunes el barril de Brent llegó a superar los 115 dólares durante la jornada.

Adicionalmente, en medio de este conflicto, se conoció que el pasado fin de semana los Estados Unidos movilizaron en la región un buque de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye a "unos 3.500" marinos y soldados del cuerpo de Marines.

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