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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Eduardo Coudet. técnico de River Plate y Juan Fernando Quintero - Fotos: AFP
Eduardo Coudet. técnico de River Plate y Juan Fernando Quintero - Fotos: AFP
Juan Fernando Quintero

Técnico de River Plate aclara rumores sobre supuestas diferencias con Juan Fernando Quintero y el futuro del jugador

mayo 28, 2026
Por: Natalya Baquero González
El ‘Chacho', como también se le conoce al entrenador, aclaró rumores de la supuesta mala relación que sostiene con el cafetero y que le abriría la puerta a su salida.

Durante los últimos días, la continuidad del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero en River Plate se ha puesto en duda, luego de que su equipo River Plate perdiera el Torneo Apertura ante Belgrano el pasado domingo 24 de mayo.

Ante esta situación, desde la prensa se ha rumoreado que el volante cafetero no seguiría en el conjunto 'Millonario' la próxima temporada, debido a una supuesta mala relación con el técnico Eduardo Coudet.

Dudas que comenzaron a crecer luego de que Juanfer no fuera tenido en cuenta por parte del entrenador para el juego de la última fecha por la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Blooming.

Frente a las especulaciones de una relación rota entre el técnico y el mediocampista colombiano, el mismo estratega le salió al paso a los comentarios para desmentirlos.

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El 'Chacho' como tambien se le conoce al entrenador dejo claro que él en ningún momento le ha pedido a Quintero que abandone las filas de River y que su ausencia en la más reciente salida del equipo se debe a una decisión que estaba tomada desde hace una semana.

"El lunes estuvimos hablando porque tengo una gran relación con él; debe ser con el tipo con el que más hablé, de los jugadores, desde que he llegado. Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina el lunes", dijo Eduardo Coudet en rueda de prensa, finalizado el encuentro ante Blooming.

Asimismo, dejó claro que lo tomó por sorpresa los comentarios de que estaban “peleados, con que había un maltrato”.

Coudet indicó que la ausencia de Juanfer para el juego ante Blooming "lo sabíamos desde el jueves. Al otro día del partido de Copa con Bragantino ya hemos charlado y se sabía desde ahí".

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Por último, él técnico de River Palte dejo claro que Quintero es “un jugador que es tenido en cuenta” y que en ningún momento el volante le ha expresado que se “iba a ir ni mucho menos, ni yo decirle que se tenía que ir. Las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron (…) Yo no puedo intervenir en lo que se dice, en los rumores; sí te digo que no son reales”.

Por ahora, el mediocampista se unirá a la concentración de la selección Colombia para adelantar la preparación previa a la Copa del Mundo, en la que la 'Tricolor' disputará dos juegos amistosos ante Costa Rica y Jordania antes de su debut mundialista.

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