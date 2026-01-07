NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Donald Trump

Trump anuncia tras llamada con Petro que se reunirán en la Casa Blanca en un futuro próximo: "Están haciendo los arreglos necesarios"

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Trump aseveró que el secretario de Estado Marco Rubio y la Cancillería de Colombia están al frente de la organización del encuentro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras una llamada con el presidente colombiano, Gustavo Petro, que se reunirán en la Casa Blanca en un futuro próximo.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. El secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están haciendo los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.”, informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Tras la confirmación de la llamada, Petro aprovechó una movilización que convocó este miércoles por el "respeto de la soberanía" para hablar sobre Trump.

“Llegaron a convencer a Trump que yo tenía fábricas de cocaína en Colombia”, afirmó Petro desde la Plaza de Bolívar.

También indicó que a Trump “le dijeron que yo era testaferro de Maduro” y luego aseveró que el presidente estadounidense fue engañado. "Engañaron a Trump", expresó.

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del sábado pasado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

