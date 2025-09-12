Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis para luchar contra el crimen
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que desplegará a la Guardia Nacional en Memphis, como parte de sus esfuerzos para combatir el crimen.
"Vamos a ir a Memphis. Memphis está en serios problemas. El alcalde está contento, es un alcalde demócrata. Vamos a arreglar eso como lo hicimos en Washington", declaró Trump en una entrevista con Fox News.
Trump refirió que un sindicalista del sector ferroviario fue quien le aconsejó priorizar la ciudad de Memphis.
El republicano dijo en la misma entrevista, que el alcalde de la ciudad y el gobernador de Tennessee están “contentos” con el inminente despliegue de las tropas, un operativo que ya adelantó en Los Angeles y Washington.
En la misma entrevista, Trump lamentó no hacerlo en Chicago, pese a las amenazas que ha hecho desde hace semanas y donde las autoridades locales se oponen a los operativos.
Los críticos afirman que Trump está extralimitando sus poderes al ordenar a las tropas que realicen tareas, incluidas detenciones y registros e incautaciones, que normalmente corresponden a la policía local y a los agentes de inmigración.