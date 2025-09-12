NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Charlie Kirk

“Lo tenemos”: Trump asegura que sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado

septiembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ Charlie Kirk - Fotos AFP
Donald Trump/ Charlie Kirk - Fotos AFP
La declaración del presidente se da en el tercer día después de que las autoridades estadounidenses urgieran a la opinión pública a ayudar a identificarlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que la policía había detenido a un sospechoso del tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah.

"Creo que lo tenemos", dijo Trump a Fox News en una entrevista, añadiendo que una persona que conoce al sospechoso lo había entregado.

La declaración del presidente se da en el tercer día después de que las autoridades estadounidenses urgieran a la opinión pública a ayudar a identificarlo.

"Espero que lo declaren culpable, me imagino, y espero que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo Charlie Kirk… fue la mejor persona y no merecía esto. Trabajaba tan duro y tan bien que todo el mundo lo quería", sostuvo.

Kirk, un influenciador republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles tras ser baleado mientras participaba en un evento en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

Unas veinte agencias federales, estatales y locales habían estado trabajando en el caso, entrevistando a más de 200 personas y recabando más de 7.000 pistas.

"Básicamente, alguien muy cercano a él lo delató. Alguien cercano reconoció algo que nadie más reconocería y pensó: 'ese es él'", aseguró el mandatario republicano el viernes durante la charla en vivo con el canal estadounidense.

Varias imágenes del considerado "potencial tirador" fueron divulgadas con precisión la tarde del jueves por el FBI, que estaba ofreciendo una recompensa de 100.000 dólares por informaciones que lleven a su identificación y captura.

Las imágenes muestran a un hombre con una gorra y lentes oscuros, tenis deportivos y una camiseta negra con una estampa que parece ser la bandera estadounidense.

En la noche del mismo jueves divulgaron un video en el que se ve al sospechoso corriendo en un techo y luego saltando al suelo, para después tomar rumbo a una urbanización vecina.

Durante su conversación con Fox News, Trump no escatimó en los elogios a Kirk: "era un talento increíble, pero era más, en realidad no era tanto un talento. Él realmente lo creyó... él simplemente lo creyó. Quería ayudar a los jóvenes. No se merecía esto. Era una buena persona".

En esa misma línea, el jefe de Estado habló de la familia de Kirk y afirmó que era "básicamente una buena familia". "Habló de casarse. Cásate, ¿sabes? Suena anticuado cuando lo piensas, pero tiene razón".

El mismo Trump fue quien anunció oficialmente la muerte de Kirk, a quien le concederá la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos.

Padre de dos hijos y apasionado defensor de valores conservadores y cristianos, Kirk labró una carrera política desde muy joven tras cofundar la organización Turning Point USA en 2012, cuya misión era promover ideas conservadoras entre los jóvenes.

Como creador de contenido tenía una inmensa audiencia en redes sociales y acudía con frecuencia a las universidades para debatir con los estudiantes.

"Utah tiene la pena de muerte y el gobernador tiene la intención de utilizarla. Necesitamos juicios y veredictos rápidos para crímenes horribles como este", precisó Trump el viernes.

