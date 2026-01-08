NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Donald Trump

Trump anunció que se reunirá con María Corina Machado y se pronunció sobre las excarcelaciones: "Prisioneros que nadie pensó volver a ver están siendo liberados"

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: AFP
Trump también explicó a Fox News qué es lo que sigue en la lucha contra el narcotráfico tras la captura de Nicolás Maduro.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recibirá a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

Durante una entrevista con el medio Fox News, el mandatario expresó que la ganadora del Premio Nobel de Paz lo visitará “la próxima semana” y estará feliz de “saludarla”.

Trump describió a María Corina como una “persona agradable” y respondió sobre la posibilidad de liderar juntos Venezuela.

El líder republicano comentó: “Bueno, tengo entendido que vendrá la semana que viene. Y tengo muchas ganas de saludarla”.

Además, habló sobre lo que dijo Machado de querer entregarle el Premio Nobel de Paz por haber liberado a Venezuela del régimen de Maduro.

Trump afirmó que escuchó de esto y que considera que sería “un gran honor” y señaló: “Sí, puse fin a ocho guerras, ocho y cuarto porque Tailandia y Camboya volvieron a las andadas. Ha sido una gran vergüenza para Noruega”.

“No sé qué tiene que ver Noruega con esto, pero ahí está el comité. Muchos noruegos. Y ha sido una gran vergüenza para Noruega, tengan algo que ver o no; creo que sí, dicen que no”, agregó.

El mandatario estadounidense también puntualizó sobre no recibir el Premio Nobel de Paz que: “Pero cuando se pone fin a ocho guerras, en teoría debería haber uno por cada guerra. Salvé millones y millones de vidas”.

El presidente Trump también aprovechó la entrevista para explicar qué es lo que sigue en su lucha contra el narcotráfico ahora que ya capturó a Nicolás Maduro, acusado de ser líder del Cartel de los Soles.

El jefe de Estado aseveró que el siguiente paso de su despliegue militar, el cual sostiene desde agosto de 2025 en el Caribe, será atacar en tierra a los carteles del narcotráfico.

Trump detalló: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

Y comentó que es “muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, porque “los cárteles lo controlan y matan entre 250.000 y 300.000 personas en nuestro país cada año”.

“Las drogas son horribles. Son familias devastadas. Pierdes un hijo o un padre. Los padres también mueren por las drogas”, mencionó.

El mandatario fue cuestionado sobre las excarcelaciones de los presos políticos que anunció este jueves el régimen venezolano.

Trump expresó: “prisioneros que nadie pensó que volverían a ver están siendo liberados, y en muchos casos entiendo que son buenas personas”.

“Vamos a estar trabajando con ellos y con los líderes del país y hasta ahora hemos estado trabajando muy bien”, sentenció.

Además, confirmó que se reunirá con los grandes ejecutivos petroleros que van a entrar a reconstruir la infraestructura petrolera del país.

“Estaremos manejando el petróleo. Mañana me reuniré en la Casa Blanca con todos los grandes ejecutivos petroleros. Van a entrar y van a reconstruir la infraestructura petrolera”.

Temas relacionados:

Donald Trump

María Corina Machado

Despliegue militar de Estados Unidos

Excarcelaciones en Venezuela

Administración Trump

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos": Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Debate en el Congreso de Estados Unidos
Debate

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Detenciones ilegales Venezuela | Foto AFP
Detenciones arbitrarias

Sindicatos alertan por ola de detenciones en Venezuela: más de 180 trabajadores arrestados ilegalmente

Avión - Foto EFE
Vuelos

Avión comercial realizó una maniobra evasiva para evitar colisión con aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela

Guyana

Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EE.UU. en medio de tensiones con Venezuela

Debate en el Congreso de Estados Unidos
Debate

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Cristiano Ronaldo/ Elon Musk - Fotos EFE
Elon Musk

La mesurada reacción de Elon Musk al nuevo premio que recibió Cristiano Ronaldo con esplendoroso galardón que se parece a la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Esta es la lujosa propiedad que adquirió Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: sólo puede llegar en barco privado

Detenciones ilegales Venezuela | Foto AFP
Detenciones arbitrarias

Sindicatos alertan por ola de detenciones en Venezuela: más de 180 trabajadores arrestados ilegalmente

Fuerte Paramacay
Militares contra Maduro

Sentencian a penas máximas a militares sublevados contra Maduro en 2017: Caguaripano y sus compañeros en la lista

Luis Díaz junto a Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Ni Luis Díaz ni Dayro Moreno: este es el delantero que se convirtió en el colombiano más goleador del 2025

