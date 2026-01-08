Trump anunció que se reunirá con María Corina Machado y se pronunció sobre las excarcelaciones: "Prisioneros que nadie pensó volver a ver están siendo liberados"

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recibirá a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

Durante una entrevista con el medio Fox News, el mandatario expresó que la ganadora del Premio Nobel de Paz lo visitará “la próxima semana” y estará feliz de “saludarla”.

Trump describió a María Corina como una “persona agradable” y respondió sobre la posibilidad de liderar juntos Venezuela.

El líder republicano comentó: “Bueno, tengo entendido que vendrá la semana que viene. Y tengo muchas ganas de saludarla”.

Además, habló sobre lo que dijo Machado de querer entregarle el Premio Nobel de Paz por haber liberado a Venezuela del régimen de Maduro.

Trump afirmó que escuchó de esto y que considera que sería “un gran honor” y señaló: “Sí, puse fin a ocho guerras, ocho y cuarto porque Tailandia y Camboya volvieron a las andadas. Ha sido una gran vergüenza para Noruega”.

“No sé qué tiene que ver Noruega con esto, pero ahí está el comité. Muchos noruegos. Y ha sido una gran vergüenza para Noruega, tengan algo que ver o no; creo que sí, dicen que no”, agregó.

El mandatario estadounidense también puntualizó sobre no recibir el Premio Nobel de Paz que: “Pero cuando se pone fin a ocho guerras, en teoría debería haber uno por cada guerra. Salvé millones y millones de vidas”.

El presidente Trump también aprovechó la entrevista para explicar qué es lo que sigue en su lucha contra el narcotráfico ahora que ya capturó a Nicolás Maduro, acusado de ser líder del Cartel de los Soles.

El jefe de Estado aseveró que el siguiente paso de su despliegue militar, el cual sostiene desde agosto de 2025 en el Caribe, será atacar en tierra a los carteles del narcotráfico.

Trump detalló: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

Y comentó que es “muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, porque “los cárteles lo controlan y matan entre 250.000 y 300.000 personas en nuestro país cada año”.

“Las drogas son horribles. Son familias devastadas. Pierdes un hijo o un padre. Los padres también mueren por las drogas”, mencionó.

El mandatario fue cuestionado sobre las excarcelaciones de los presos políticos que anunció este jueves el régimen venezolano.

Trump expresó: “prisioneros que nadie pensó que volverían a ver están siendo liberados, y en muchos casos entiendo que son buenas personas”.

“Vamos a estar trabajando con ellos y con los líderes del país y hasta ahora hemos estado trabajando muy bien”, sentenció.

Además, confirmó que se reunirá con los grandes ejecutivos petroleros que van a entrar a reconstruir la infraestructura petrolera del país.

“Estaremos manejando el petróleo. Mañana me reuniré en la Casa Blanca con todos los grandes ejecutivos petroleros. Van a entrar y van a reconstruir la infraestructura petrolera”.