Trump arremete contra senadores republicanos y critica su "estupidez" por voto en proyecto de ley que limita sus poderes militares en Venezuela

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra algunos senadores republicanos, criticando su “estupidez” tras aprobar proyecto de ley para limitar más acciones militares en Venezuela.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró: “Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos el poder de luchar y defender a los Estados Unidos de América”.

Y puntualizó que los senadores republicanos Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young “no deberían volver a ser elegidos”.

Trump explicó que la votación obstaculiza de manera enorme “la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses”, impidiendo el ejercicio de “la autoridad del presidente como comandante en jefe”.

“En cualquier caso, y a pesar de su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y viola totalmente el Artículo II de la Constitución, como lo han determinado todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia antes que yo”, añadió.

El presidente finalizó diciendo que la próxima semana se celebrará “una votación” más importante en el Senado de Estados Unidos sobre este mismo tema.

Este proyecto de ley para limitar, en el caso particular de Venezuela, los poderes de declarar la guerra y emprender acciones militares, tiene escasas probabilidades de convertirse en realidad.

Sin embargo, en dado caso de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto, Trump podría vetarlo.

Y para superar el veto presidencial ambas cámaras deberían mostrar mayorías muy superiores.

La votación de este proyecto de ley tuvo lugar días después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en un operativo militar en Caracas.