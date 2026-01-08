"Queremos asegurarnos de que el nuevo gobierno allí haga lo que Estados Unidos necesita": J. D. Vance sobre Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, se pronunció en medio de una rueda de prensa, este jueves 8 de enero, sobre la situación política en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro tras los ataques de las fuerzas norteamericanas el pasado sábado en horas de la madrugada.

“Queremos asegurarnos de que el nuevo gobierno allí haga lo que Estados Unidos necesita que haga”, aseveró Vance.

J. D. Vance hace parte de un grupo de funcionarios estadounidenses sobre los que el presidente Trump aseguró, el pasado lunes, que “estarán a cargo” de Venezuela.

El grupo está conformado, además del vicepresidente Vance, por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

"Es un grupo de todos. Tienen todos los conocimientos, diferentes conocimientos, estarán a cargo (de Venezuela)”, detalló el mandatario de la unión americana.

Tras la caída de Maduro, Estados Unidos, cabe recordar, anunció una transición en Venezuela que será encabezada por Delcy Rodríguez, nueva jefa del régimen.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

El pasado domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.