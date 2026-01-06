NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
El presidente estadounidense habló sobre Venezuela durante un discurso en un retiro de los republicanos de la Cámara de Representantes.

El presidente Donald Trump volvió a pronunciarse este martes sobre el derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, quien fue capturado la madrugada del pasado sábado 3 de enero en Caracas durante un contundente operativo militar de los Estados Unidos, que terminó en su traslado a la ciudad de Nueva York, donde es procesado por varios cargos criminales.

“En algún momento deberían decir: ‘sabes, hiciste un gran trabajo. Gracias, felicitaciones’”, comentó el mandatario durante un discurso en un retiro de los republicanos de la Cámara de Representantes.

Trump resaltó que durante “años y años” se había perseguido a Nicolás Maduro.

“Sabes que es un tipo violento. Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento y mató a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando, pero ha torturado a gente”, aseguró .

Trump agregó que ahora la izquierda radical intenta a través de personas que reciben dinero defender a Nicolás Maduro en manifestaciones y pedir su libertad.

“Tienen gente, y es difícil conseguirla. Todos son gente pagada. La mayoría de esta gente recibe dinero”, indicó el presidente estadounidense.

Sabes que les pagan cuando tienen carteles nuevos, hermosos e impresos por una impresora de la más alta calidad. Y tienes a una mujer: ‘¡Liberen a Maduro!’. Y el cartel es de antes de que hiciéramos el ataque”, comentó.

Y agregó: “¿Por qué quieren que lo liberen? No lo sé, pero debería ser libre. Oh, ella lee un cartel. ¿Qué dice eso? Dice libre. Bueno, eso es lo que creo”.

Donald Trump - AFP
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Actividad militar entre China y Taiwán - EFE
Tensión China y Taiwán

China lanzó maniobras militares alrededor de Taiwán; Trump dice que no le preocupan

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras / FOTO: EFE
Honduras

“La izquierda está perdiendo su poderío”: politólogo tras la victoria de Nasry Asfura, en las elecciones de Honduras

