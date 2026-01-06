Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"
El presidente Donald Trump volvió a pronunciarse este martes sobre el derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, quien fue capturado la madrugada del pasado sábado 3 de enero en Caracas durante un contundente operativo militar de los Estados Unidos, que terminó en su traslado a la ciudad de Nueva York, donde es procesado por varios cargos criminales.
“En algún momento deberían decir: ‘sabes, hiciste un gran trabajo. Gracias, felicitaciones’”, comentó el mandatario durante un discurso en un retiro de los republicanos de la Cámara de Representantes.
Trump resaltó que durante “años y años” se había perseguido a Nicolás Maduro.
“Sabes que es un tipo violento. Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento y mató a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando, pero ha torturado a gente”, aseguró .
Trump agregó que ahora la izquierda radical intenta a través de personas que reciben dinero defender a Nicolás Maduro en manifestaciones y pedir su libertad.
“Tienen gente, y es difícil conseguirla. Todos son gente pagada. La mayoría de esta gente recibe dinero”, indicó el presidente estadounidense.
“Sabes que les pagan cuando tienen carteles nuevos, hermosos e impresos por una impresora de la más alta calidad. Y tienes a una mujer: ‘¡Liberen a Maduro!’. Y el cartel es de antes de que hiciéramos el ataque”, comentó.
Y agregó: “¿Por qué quieren que lo liberen? No lo sé, pero debería ser libre. Oh, ella lee un cartel. ¿Qué dice eso? Dice libre. Bueno, eso es lo que creo”.