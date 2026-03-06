NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Así está conformado el Congreso de Colombia actualmente: los votantes elegirán 295 curules entre senadores y representantes

marzo 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Senado de Colombia - Foto: EFE
Senado de Colombia - Foto: EFE
Los colombianos renovarán 108 curules en el Senado y 187 en la Cámara de Representantes en las elecciones de este domingo 8 de marzo.

Este domingo 8 de marzo, Colombia tendrá unas nuevas elecciones legislativas para renovar ambas corporaciones que conforman el Congreso del país: Cámara de Representantes y Senado de la República.

En total, 41.287.084 están habilitados para votar, de los cuales 40.036.238 podrán hacerlo en el país y 1.250.846 en el exterior.

Los colombianos renovarán 108 curules en el Senado y 187 en la Cámara de Representantes, quienes compiten regionalmente por representación en el legislativo.

o

Actualmente, la cámara alta del congreso colombiano está representada por 16 partidos políticos, que se dividen entre aquellos progobierno, independientes y de oposición.

El partido oficialista Pacto Histórico cuenta con 15 senadores, los mismos del Partido Conservador. Ambas son las fuerzas mayoritarias en esa corporación. Les siguen el partido opositor Centro Democrático y el independiente partido Liberal con 13 senadores.

Asimismo, Cambio Radical cuenta con once asientos, el partido de la U con 10 y Alianza Verde con ocho.

Entretanto, el partido Comunes, conformado por exguerrilleros de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016, cuenta con cinco curules, las cuales podrían perder dado que para estas elecciones legislativas no tendrán representación asegurada y tendrán que obtenerla en las urnas.

o

La representación en el Senado la completan el MAIS con cuatro, En Marcha y Mira con tres, y con un solo asiento Alianza Democrática Amplia, Alianza Social Independiente, Colombia Justa Libres, Aico y La Fuerza.

Por otra parte, la Cámara de Representantes cuenta con 187 curules, las cuales representan a los 32 de departamentos del país.

El Partido Liberal es la colectividad con mayor número de asientos, 32 en total, seguido por el Conservador con 27 y Pacto Histórico con 26.

Les siguen los opositores Cambio Radical y Centro Democrático, con 18 y 16, respectivamente, y el Partido de la U con los mismos 16.

Además, hay 16 curules para las víctimas del conflicto armado en Colombia denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Asimismo, el Partido Alianza Verde cuenta con 15 representantes, Comunes con cinco, el partido Liga con tres, el Nuevo Liberalismo con dos y con una sola curul Colombia Renaciente, Fuerza Ciudadana, La Fuerza, Gente en Movimiento, Partido MAIS, Partido Demócrata, Partido Ecologista, Partido Dignidad, Partido MIRA y Oxígeno.

En las elecciones al congreso, que se realizarán este domingo 8 de marzo, se renovarán completamente los 295 congresistas que lo componen, aunque cabe resaltar que varios de ellos apuntan a reelegirse en sus bancadas.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Congreso de Colombia

Elecciones Legislativas

Votaciones

Senado de Colombia

Cámara de Representantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Política

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Ucrania

Rusia anuncia que mantendrá conversaciones con Ucrania y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Jornada electoral en Colombia - Foto de referencia: EFE
Elecciones en Colombia

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo avanza en el Congreso - Foto Canva
Congreso de Colombia

Dos candidatos al Congreso de Colombia fueron reportados como desaparecidos, según informó el ministro de Defensa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Gerald R. Ford (EFE)
Irán

Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Ucrania

Rusia anuncia que mantendrá conversaciones con Ucrania y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Los venezolanos "necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas", señaló Marco Rubio

Selección de Venezuela en juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

Piden rescindir el contrato de jugador de la Vinotinto por sumarse tarde a su equipo y llegar con una grave lesión

Punch, el pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ishikawa -Foto: EFE
Monos

¿El peluche de Punch podría reemplazar la importancia de la figura materna en su desarrollo? Especialista en primates responde

Erradicación de cultivos de coca con drones - Foto por INL
Cultivos Ilícitos

Estados Unidos anuncia apoyo a Colombia en la erradicación de cultivos de coca con drones

James Rodríguez y Falcao García | Foto: EFE
Fútbol español

Jugadores de equipo por el que pasaron James Rodríguez y Falcao García estallaron contra la directiva por condiciones de trabajo "indignas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre