Así está conformado el Congreso de Colombia actualmente: los votantes elegirán 295 curules entre senadores y representantes

Este domingo 8 de marzo, Colombia tendrá unas nuevas elecciones legislativas para renovar ambas corporaciones que conforman el Congreso del país: Cámara de Representantes y Senado de la República.

En total, 41.287.084 están habilitados para votar, de los cuales 40.036.238 podrán hacerlo en el país y 1.250.846 en el exterior.

Los colombianos renovarán 108 curules en el Senado y 187 en la Cámara de Representantes, quienes compiten regionalmente por representación en el legislativo.

VEA TAMBIÉN Colombia se prepara para elegir Congreso: las principales figuras que aspiran al Senado y la Cámara en 2026 o

Actualmente, la cámara alta del congreso colombiano está representada por 16 partidos políticos, que se dividen entre aquellos progobierno, independientes y de oposición.

El partido oficialista Pacto Histórico cuenta con 15 senadores, los mismos del Partido Conservador. Ambas son las fuerzas mayoritarias en esa corporación. Les siguen el partido opositor Centro Democrático y el independiente partido Liberal con 13 senadores.

Asimismo, Cambio Radical cuenta con once asientos, el partido de la U con 10 y Alianza Verde con ocho.

Entretanto, el partido Comunes, conformado por exguerrilleros de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016, cuenta con cinco curules, las cuales podrían perder dado que para estas elecciones legislativas no tendrán representación asegurada y tendrán que obtenerla en las urnas.

VEA TAMBIÉN Elecciones Colombia 8 de marzo: además de la rama legislativa, estas son las tres consultas y sus respectivos precandidatos a la carrera presidencial o

La representación en el Senado la completan el MAIS con cuatro, En Marcha y Mira con tres, y con un solo asiento Alianza Democrática Amplia, Alianza Social Independiente, Colombia Justa Libres, Aico y La Fuerza.

Por otra parte, la Cámara de Representantes cuenta con 187 curules, las cuales representan a los 32 de departamentos del país.

El Partido Liberal es la colectividad con mayor número de asientos, 32 en total, seguido por el Conservador con 27 y Pacto Histórico con 26.

Les siguen los opositores Cambio Radical y Centro Democrático, con 18 y 16, respectivamente, y el Partido de la U con los mismos 16.

Además, hay 16 curules para las víctimas del conflicto armado en Colombia denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Asimismo, el Partido Alianza Verde cuenta con 15 representantes, Comunes con cinco, el partido Liga con tres, el Nuevo Liberalismo con dos y con una sola curul Colombia Renaciente, Fuerza Ciudadana, La Fuerza, Gente en Movimiento, Partido MAIS, Partido Demócrata, Partido Ecologista, Partido Dignidad, Partido MIRA y Oxígeno.

En las elecciones al congreso, que se realizarán este domingo 8 de marzo, se renovarán completamente los 295 congresistas que lo componen, aunque cabe resaltar que varios de ellos apuntan a reelegirse en sus bancadas.