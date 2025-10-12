NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
Estados Unidos

"Trump busca mantener un enemigo en la mira para satisfacer a su base electoral": analistas sobre situación migratoria en Estados Unidos

octubre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Periodistas analizan la situación migratoria en Estados Unidos, cuestionando si existe una verdadera crisis o si se trata de una estrategia política de Trump.

La administración Trump ha intensificado los operativos de deportación de migrantes indocumentados en ciudades como Chicago y Portland, generando controversia y protestas.

Al respecto, Primitivo Olvera, periodista; Armando Guzmán, corresponsal en EE.UU. y Luis Cárdenas, periodista de MBS, hablaron en Mesa de Periodistas.

Luis Cárdenas señala que Trump busca mantener un "enemigo" en la mira para satisfacer a su base electoral.

"Es más fácil echarle la culpa al de enfrente que echarse la culpa a uno mismo", afirma. Sin embargo, advierte que gran parte de los estadounidenses apoyan al menos parcialmente la política migratoria del presidente.

Por su parte, Armando Guzmán considera que se trata de una "crisis artificial" creada por Trump. "Lo que estamos viendo es un gobierno en crisis que tiene muchas crisis por todas partes", explica.

o

Además, destaca que los operativos se realizan en lugares específicos debido al limitado número de agentes migratorios disponibles.

Sobre la respuesta del gobierno mexicano, los analistas coinciden en que ha sido cautelosa y políticamente correcta. Cárdenas señala que México está "apostando a no hacer enojar" a Trump, evitando confrontaciones directas.

Sin embargo, el periodista Primitivo Olvera advierte que esta postura podría estar afectando la defensa de los connacionales. “Es una crisis migratoria de está afectado la economía estadounidense”, puntualizó.

