NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
China

China reacciona a amenaza de arancel del 100% anunciado por Trump: "Es el típico ejemplo de doble moral"

octubre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Xi Jinping, presidente de China / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Donald Trump anunció un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas y amenazó con cancelar una cumbre con Xi Jinping prevista para dentro de dos semanas.

China acusó este domingo a Estados Unidos de "doble moral", luego de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional de 100% a las importaciones desde la segunda mayor economía del mundo.

"El relevante comunicado estadounidense es el típico ejemplo de 'doble moral'", indicó un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado divulgado en internet.

Trump reinició el viernes la guerra comercial con Pekín en una disputa sobre nuevas restricciones chinas a las exportaciones de minerales de tierras raras.

El gobernante estadounidense anunció gravámenes adicionales y controles de exportación sobre software de importancia estratégica, los cuales entrarán en vigor el 1 de noviembre.

También amenazó con cancelar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, programada para este mes.

El Ministerio de Comercio chino acusó el domingo a Estados Unidos de intensificar la presión económica contra Pekín desde septiembre.

"Estas acciones (...) han causado grave daño a los intereses chinos y han socavado seriamente la atmósfera de las conversaciones económicas y comerciales entre las dos partes", advirtió el ministerio.

"Amenazar todo el tiempo con aranceles altos no es el mejor enfoque para tratar con China", agregó.

Este aumento de 100 puntos porcentuales se sumará al 30% de media que pagan de impuestos aduaneros los productos chinos que ingresan a Estados Unidos. Los gravámenes retaliatorios chinos son actualmente de 10%.

Las tierras raras son fundamentales para la fabricación de todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta equipo militar y componentes de energías renovables.

Tras las restricciones chinas a la exportación de estos minerales, Trump expresó en su red social Truth Social que "de ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo'".

Temas relacionados:

China

Estados Unidos

Aranceles

Xi Jinping

Economía

