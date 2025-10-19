NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario republicano se pronunció sobre la crisis con Colombia desde el Air Force One. "Colombia está fuera de control", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a su pronunciamiento sobre Colombia y el presidente Petro, hecho más temprano mediante su red Truth Social, este domingo en la noche desde el Air Force One a su regreso a Washington desde Mar-a-Lago.

En el encuentro con varios periodistas, confirmó que este lunes, como lo anticipó el senador Lindsey Graham, anunciará una tasa arancelaria para el país latinoamericano.

o

“Vi el pronunciamiento del senador Lindsey Graham y es correcto, estuve trabajando con él”, mencionó. Al ser cuestionado sobre el monto de los aranceles aseguró que “los dejaré conocer mañana (lunes)”.

Sobre su percepción de Colombia aseguró que “fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias”.

“No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático con problemas mentales”, agregó el mandatario republicano.

Este domingo, Trump acusó mediante sus redes sociales al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico", generando una crisis entre ambos países.

o

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, dijo en Truth Social.

Además, el mandatario norteamericano anunció que Estados Unidos dejará de transferir subsidios a Colombia. “A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse”.

Dijo además que Petro era “un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos”.

Cabe mencionar que Colombia paga actualmente aranceles del 10% sobre la mayoría de las importaciones hacia territorio estadounidense, una cifra base que impuso Trump a muchos países.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

Trump - Petro

Donald Trump

Gustavo Petro

Colombia

Estados Unidos

Crisis

Aranceles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Voceros de candidatos presidenciales bolivianos hablan sobre los históricos comicios y posturas frente al régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estos actos han sido catalogados como represión internacional por parte del régimen de Nicolás Maduro": Elisa Trotta sobre atentado a dos jóvenes venezolanos en Bogotá

Rehenes en Gaza - AFP
Acuerdo

Gobierno de Israel aprobó el acuerdo para liberar a los rehenes de Gaza, "tanto los vivos como los fallecidos"

Una columna de humo se eleva al fondo mientras los palestinos regresan de un punto de distribución de alimentos en la franja de Gaza-Foto: AFP
Hamás

El grupo terrorista Hamás pidió un intercambio de rehenes por prisioneros antes de que inicien las negociaciones en Egipto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
FIFA

FIFA canceló partido de eliminatorias africanas para el Mundial 2026 por insólita protesta de uno de los equipos

Carlos "Pibe" Valderrama - EFE
Mundial Sub 20

El lamento de ‘El Pibe’ Valderrama tras la eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20: "Aquí estoy"

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estos actos han sido catalogados como represión internacional por parte del régimen de Nicolás Maduro": Elisa Trotta sobre atentado a dos jóvenes venezolanos en Bogotá

Rehenes en Gaza - AFP
Acuerdo

Gobierno de Israel aprobó el acuerdo para liberar a los rehenes de Gaza, "tanto los vivos como los fallecidos"

Dina Boluarte, presidenta de Perú (EFE)
Perú

Expresidente peruana Dina Boluarte descarta buscar asilo tras su destitución

Una columna de humo se eleva al fondo mientras los palestinos regresan de un punto de distribución de alimentos en la franja de Gaza-Foto: AFP
Hamás

El grupo terrorista Hamás pidió un intercambio de rehenes por prisioneros antes de que inicien las negociaciones en Egipto

Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda