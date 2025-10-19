NTN24
Colombia

Senador Lindsey Graham dice que el presidente Trump hará anuncio sobre aranceles para Colombia, hoy o mañana, en medio de grave crisis entre los dos países

octubre 19, 2025
Por: Saúl Montes
El legislador republicano aseguró que sostuvo una llamada con el presidente Donald Trump en donde le informó sobre la situación.

El senador estadounidense Lindsey Graham, un miembro de alto rango del Partido Republicano, aseguró que el presidente Donald Trump hará un anuncio sobre aranceles para Colombia tras la crisis desatada entre ambos países.

Y es que este domingo, Trump acusó al jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas” y anunció la suspensión de los pagos y subsidios que otorga su país a Colombia.

“Tuve una muy buena discusión hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación”, comentó Graham sobre la situación en su cuenta de X.

El senador republicano agregó que “el presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en la historia” de Estados Unidos y aseguró que éste le “informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”.

“Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”, puntualizó.

En su mensaje Graham subrayó que “quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto” y destacó las acciones del mandatario. “¡Bien hecho, presidente Trump!”, escribió.

La crisis entre Estados Unidos ocurre en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir carteles de la droga, el cual ha dejado varias embarcaciones que presuntamente transportaban droga destruidas.

Tras los ataques, la Administración del presidente Trump ha reportado varios presuntos narcotraficantes muertos. Además, reportó el envío de dos sobrevivientes a sus países de origen: Colombia y Ecuador.

Recientemente, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que una de las narcolanchas que el Ejército estadounidense ha atacado en el Caribe era de la guerrilla colombiana del ELN.

Ante eso, Petro dijo en la plataforma X: “La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”.

