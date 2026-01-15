Trump confirma que María Corina Machado le entregó el Premio Nobel de la Paz: "un gesto maravilloso de respeto mutuo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este jueves por medio de en post su red Truth Social que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, le entregó su Premio Nobel de la Paz durante la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Blanca.

"Ha sido un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas", dijo en primer lugar el mandatario norteamericano.

"María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", agregó.

La publicación de Trump se da horas después de que la propia Machado confirmara que entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al jefe de Estado republicano "como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad (de Venezuela)".

Durante su intervención a las afueras del Congreso de los Estados Unidos, donde se reunió con varios legisladores, Machado resaltó además que el mandatario estadounidense tiene una gran preocupación por la profunda crisis que atraviesa Venezuela.

El gesto de Machado tiene lugar meses después de que Trump hiciera pública su inconformidad con el hecho de que el Comité Noruego del Nobel no le otorgara dicho reconocimiento a él, quien asegura haber "puesto fin a ocho guerras".

Aunque Trump felicitó en su momento a Machado por la distinción, también bromeó con que consideraba que la venezolana se lo podría entregar, y en diciembre recibió un premio de la paz por parte de la FIFA, primero en su tipo.

El encuentro, entretanto, se dio días después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en un operativo militar en Caracas por parte de las fuerzas estadounidenses, que también detuvieron a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y los trasladaron a ambos hasta Nueva York, donde enfrentan cargos que incluyen narcotráfico.

Machado ratificó también el jueves su posición de que Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela y espera lograr la transición a la democracia en Venezuela, donde actualmente Delcy Rodríguez gobierna el país con la supervisión del Gobierno Trump, tras la captura de Maduro.