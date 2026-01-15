NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
Donald Trump

Trump confirma que María Corina Machado le entregó el Premio Nobel de la Paz: "un gesto maravilloso de respeto mutuo"

enero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ María Corina Machado- AFP
Donald Trump/ María Corina Machado- AFP
Por medio de un post en su red Truth Social, el mandatario estadounidense agradeció a la líder de la democracia en Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este jueves por medio de en post su red Truth Social que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, le entregó su Premio Nobel de la Paz durante la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Blanca.

"Ha sido un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas", dijo en primer lugar el mandatario norteamericano.

o

"María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", agregó.

La publicación de Trump se da horas después de que la propia Machado confirmara que entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al jefe de Estado republicano "como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad (de Venezuela)".

Durante su intervención a las afueras del Congreso de los Estados Unidos, donde se reunió con varios legisladores, Machado resaltó además que el mandatario estadounidense tiene una gran preocupación por la profunda crisis que atraviesa Venezuela.

El gesto de Machado tiene lugar meses después de que Trump hiciera pública su inconformidad con el hecho de que el Comité Noruego del Nobel no le otorgara dicho reconocimiento a él, quien asegura haber "puesto fin a ocho guerras".

Aunque Trump felicitó en su momento a Machado por la distinción, también bromeó con que consideraba que la venezolana se lo podría entregar, y en diciembre recibió un premio de la paz por parte de la FIFA, primero en su tipo.

El encuentro, entretanto, se dio días después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en un operativo militar en Caracas por parte de las fuerzas estadounidenses, que también detuvieron a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y los trasladaron a ambos hasta Nueva York, donde enfrentan cargos que incluyen narcotráfico.

o

Machado ratificó también el jueves su posición de que Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela y espera lograr la transición a la democracia en Venezuela, donde actualmente Delcy Rodríguez gobierna el país con la supervisión del Gobierno Trump, tras la captura de Maduro.

Temas relacionados:

Donald Trump

María Corina Machado

Premio Nobel de la Paz

Casa Blanca

Truth social

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y María Corina Machado - Fotos AFP/EFE
Gobierno de Donald Trump

"María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana

Calle de Florida - Foto de referencia de EFE
Florida

Estados Unidos nombra una avenida en honor a María Corina Machado por su lucha democrática en Venezuela

Familiares piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Confiamos en María Corina Machado para que sean liberados todos": conmovedor relato de Marisela Parra sobre los maltratos que reciben sus dos hijos como presos políticos del régimen

Pedido de libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
SNTP

Al menos siete trabajadores de la prensa fueron detenidos este lunes en Venezuela a manos de agentes de la dictadura

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Un total de 49 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados, según la ONG Foro Penal

Nicolás Maduro capturado/ Donald Trump - Fotos subidas por Trump a Truth Social: @realDonaldTrump
Cae Maduro en Venezuela

Excomisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela dice que "la transición ya empezó" en el poder tras la caída de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
SNTP

Al menos siete trabajadores de la prensa fueron detenidos este lunes en Venezuela a manos de agentes de la dictadura

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Un total de 49 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados, según la ONG Foro Penal

Nicolás Maduro capturado/ Donald Trump - Fotos subidas por Trump a Truth Social: @realDonaldTrump
Cae Maduro en Venezuela

Excomisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela dice que "la transición ya empezó" en el poder tras la caída de Maduro

Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos AFP
Trump - Petro

Embajador de Colombia en EE. UU. revela historia detrás de la llamada entre Trump y Petro: "me dio el teléfono del equipo del presidente (…) estaba un poco nervioso"

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio revela cuál es el plan de Estados Unidos en Venezuela: "Tenemos un proceso triple"

Lluvia de meteoros/ Banderas de Colombia y Venezuela - Fotos de referencia Canva
Astronomía

Este fin de semana tiene lugar el último fenómeno astronómico del año que podrá ser visto desde países como Colombia y Venezuela

Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Vinotinto

Estos son los cuatro directores técnicos que aparecen en la lista del presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre