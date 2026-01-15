María Corina Machado afirma que entregó la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump: "Un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad"

La líder democrática venezolana María Corina Machado confirmó que entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su reunión de este jueves en la Casa Blanca, "como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad".

Durante su intervención a las afueras del Congreso de los Estados Unidos, donde se reunió con varios legisladores, Machado resaltó que el mandatario estadounidense tiene una gran preocupación por la profunda crisis que atraviesa Venezuela.

"Por la enorme crisis humanitaria que hay en Venezuela, por la extinción de lo que es el ingreso, la ausencia de empleo, el colapso de la salud, la educación", dijo.

"Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijos de vuelta en casa", afirmó Machado, vinculando estas aspiraciones a la necesidad de establecer la democracia en el país sudamericano.

Al explicar el simbolismo de la entrega de la medalla Nobel a Trump, Machado estableció un paralelo histórico: "Hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar la medalla con el rostro de George Washington".

Según relató, Bolívar mantuvo esa medalla consigo por el resto de su vida, visible incluso en sus retratos. Lafayette entregó aquel reconocimiento como "un acto de hermandad entre los Estados Unidos y el pueblo venezolano, por su lucha para la libertad y contra la tiranía".

En ese contexto, la dirigente presentó la entrega del Nobel de la Paz como una retribución histórica: "Ahora los herederos políticos de Bolívar entregan al heredero de Washington este reconocimiento por su compromiso con la libertad venezolana".

"Pueden tener la seguridad, el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos", aseguró Machado.

La líder opositora también reveló que ha mantenido contacto con el presidente electo Edmundo González Urrutia, a quien describió como "muy, muy al tanto y pendiente de lo que está ocurriendo".