Trump confirmó su asistencia al funeral de Charlie Kirk mientras en Phoenix y Utah se le rindieron homenajes

El presidente Donald Trump informó que asistirá al funeral del asesinado influencer Charlie Kirk en Phoenix donde será sepultado. El mandatario pidió la pena de muerte para el homicida.

Mientras tanto continúan los homenajes al activista conservador, aliado de Trump, en un monumento improvisado frente a la capilla Mortuoria de Phoenix, su lugar de residencia en Arizona, y donde fue trasladado su cuerpo desde Utah, donde ocurrió el crimen esta semana.

Lexi Vallejo, recién graduada de la universidad y residente de Scottsdale, Arizona, comentó que su fe la impulsó a visitar la capilla Mortuoria Hansen.

En Utah, donde Charli Kirk fue baleado, también realizaron anoche una emotiva vigilia en su memoria. Sus simpatizantes aseguraron que el joven líder defendía sus ideales y hablaba en nombre de muchas personas.

Arropados con banderas estadounidenses, encendieron velas para honrar a Kirk. También exhibieron fotografías suyas junto a su familia.

Kirk, un influencer republicano de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.