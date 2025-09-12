“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos mientras participaba como orador en un evento de la Universidad de Utah, habló públicamente por primera vez sobre el hecho este viernes.

La mujer le envió un mensaje al presidente Donald Trump y aseguró que Charlie lo amaba.

“Señor presidente, mi esposo le amaba y él sabía que usted le amaba también. Su amistad fue maravillosa”, dijo. “Usted lo apoyó muy bien como él a usted”, agregó.

A su vez, señaló que “Charlie siempre decía que cuando se fuera quería ser recordado por su valentía”. “A Charlie le encantaba su vida, amaba a Estados Unidos y la naturaleza”, añadió.

“Amaba a sus hijos y me amaba a mí con todo su corazón, se aseguraba que yo lo supiera todos los días”, subrayó.

En ese sentido, indicó que “fue el padre perfecto y el esposo perfecto” y buscaba que sus seguidores “experimentaran lo que tenía y sigue teniendo”.

Además, sostuvo que “Charlie siempre decía que si competía por un cargo, su máxima prioridad sería revivir la familia estadounidense”.