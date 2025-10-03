Trump da a Hamás hasta el domingo por la tarde para que acepte el plan que busca el fin del conflicto en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Hamás este viernes para que acepte su acuerdo de paz en Gaza hasta el domingo, o se arriesga a un "infierno total".

Hamás tiene hasta el "domingo por la noche a las 18:00 (hora de Washington, D.C.)", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Si no se alcanza este acuerdo final, se desatará un infierno total, como nadie ha visto jamás, sobre Hamás", declaró.

Sin embargo, un dirigente de Hamás declaró que el movimiento islamista necesita tiempo para estudiar el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo", declaró el funcionario.

El martes, Trump dio a Hamás un ultimátum de "tres o cuatro días" para aceptar su plan para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

El plan presentado por el presidente estadounidense contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza.

Respaldado por numerosos países árabes y occidentales, el plan presenta algunas incógnitas, como el calendario de la retirada israelí o la modalidad del desarme de Hamás.

Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, afirmó el viernes en un comunicado que el plan presenta puntos que preocupan.