La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que “no tiene ninguna confianza" en las promesas de EE. UU. y” aseguró que tiene “el dedo en el gatillo"

El martes, pese al anuncio de tregua, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió el martes que no tenía "ninguna confianza" en las promesas de Estados Unidos a pesar del acuerdo de alto el fuego de dos semanas, y añadió que "tenían el dedo en el gatillo".

"Los leales guardias de la nación iraní están obedeciendo las órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Su Santidad el Ayatolá Seyyed Mojtaba Khamenei, y tienen el dedo en el gatillo", se lee en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

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La Guardia Revolucionaria, que instó a los países del Golfo a poner fin a su "cooperación" con Estados Unidos, añadió: "El enemigo siempre ha sido engañoso, no confiamos en sus promesas y responderemos a cada agresión con mayor contundencia".

En paralelo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la tregua con Irán es "frágil" e instó a los dirigentes de la república islámica a negociar de "buena fe" puesto que Donald Trump está "impaciente por avanzar".

"Si los iraníes actúan de buena fe para trabajar con nosotros, creo que podemos conseguir un acuerdo", dijo Vance durante una visita a Budapest.

Y advirtió que, en caso contrario, advirtió, "descubrirán que el presidente de Estados Unidos no es alguien con quien se pueda jugar. Está impaciente. Está impaciente por avanzar".

Vance dijo que Trump había demostrado "que aún tenemos un claro poder militar, diplomático y, quizá lo más importante, una extraordinaria influencia económica".

"Si van a mentir, si van a hacer trampa, si intentan impedir incluso la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos", dijo.