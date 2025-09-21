Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

El presidente estadounidense Donald Trump fue cuestionado en la mañana del domingo sobre la carta que Nicolás Maduro le envió hace dos semanas, información que reveló la agencia Reuters este sábado.

El periodista David Alandete, corresponsal ante la Casa Blanca, se acerca al mandatario republicano para consultarle en primer lugar si recibió la carta y cuál será su respuesta para la misma.

"¿Ya tiene la carta y cuál será su respuesta?", cuestiona Alandete a Trump luego de darle el contexto de la intención de diálogo de Maduro con su país en medio de las crecientes tensiones por el repliegue militar en el Caribe.

"No quiero decirlo, veremos lo que sucede con Venezuela. No quiero decir nada más", respondió Trump, evitando referirse directamente a la petición de un diálogo directo.

En la carta, fechada el 06 de septiembre, Maduro negó que Venezuela jugara un papel importante en el narcotráfico, pese a las pruebas que el FBI asegura tener.

El cabecilla del régimen también expresó que el enviado especial de Washington a Caracas, Richard Grenell, jugó un papel importante en acuerdos previos como la deportación de migrantes venezolanos.

El documento se conoció en medio de las tensiones que ha generado el despliegue militar estadounidense en el Caribe como ofensiva para hacer frente a las organizaciones narcoterroristas de la región, incluido el Cartel de los Soles, designado por Washington como tal.

Trump, por su parte, redobló su campaña de presión el sábado, advirtiendo en una publicación en su plataforma Truth Social que Maduro debe aceptar el regreso de todos los prisioneros que, según dijo, el régimen había forzado a entrar en Estados Unidos, o de lo contrario pagar un precio "incalculable".

El viernes, por otra parte, Estados Unidos reportó un nuevo ataque contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe, gracias al despliegue que incluye siete buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas furtivos F-35.

Dicho ataque fue confirmado por República Dominicana el domingo en una operación conjunta con el Comando Sur de Estados Unidos en el que se incautaron 377 paquetes de presunta cocaína.

Maduro ha alegado en repetidas ocasiones que Estados Unidos espera sacarlo del poder, pero Trump negó esta semana estar interesado en un cambio de régimen.

La Casa Blanca, sin embargo, duplicó el mes pasado su recompensa por información que conduzca al arresto de la cabeza del régimen a 50 millones de dólares, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.

En su carta, Maduro dijo que se había comunicado y continuaría comunicándose con Grenell, quien ayudó a organizar los vuelos de deportación, algunos directamente a Caracas y otros a través de Honduras.