NTN24
Domingo, 21 de septiembre de 2025
Domingo, 21 de septiembre de 2025
Estados Unidos y Venezuela

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

septiembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El mandatario republicano fue abordado con el interrogante mientras salía de la Casa Blanca en la mañana del domingo.

El presidente estadounidense Donald Trump fue cuestionado en la mañana del domingo sobre la carta que Nicolás Maduro le envió hace dos semanas, información que reveló la agencia Reuters este sábado.

El periodista David Alandete, corresponsal ante la Casa Blanca, se acerca al mandatario republicano para consultarle en primer lugar si recibió la carta y cuál será su respuesta para la misma.

o

"¿Ya tiene la carta y cuál será su respuesta?", cuestiona Alandete a Trump luego de darle el contexto de la intención de diálogo de Maduro con su país en medio de las crecientes tensiones por el repliegue militar en el Caribe.

"No quiero decirlo, veremos lo que sucede con Venezuela. No quiero decir nada más", respondió Trump, evitando referirse directamente a la petición de un diálogo directo.

En la carta, fechada el 06 de septiembre, Maduro negó que Venezuela jugara un papel importante en el narcotráfico, pese a las pruebas que el FBI asegura tener.

o

El cabecilla del régimen también expresó que el enviado especial de Washington a Caracas, Richard Grenell, jugó un papel importante en acuerdos previos como la deportación de migrantes venezolanos.

El documento se conoció en medio de las tensiones que ha generado el despliegue militar estadounidense en el Caribe como ofensiva para hacer frente a las organizaciones narcoterroristas de la región, incluido el Cartel de los Soles, designado por Washington como tal.

Trump, por su parte, redobló su campaña de presión el sábado, advirtiendo en una publicación en su plataforma Truth Social que Maduro debe aceptar el regreso de todos los prisioneros que, según dijo, el régimen había forzado a entrar en Estados Unidos, o de lo contrario pagar un precio "incalculable".

El viernes, por otra parte, Estados Unidos reportó un nuevo ataque contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe, gracias al despliegue que incluye siete buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas furtivos F-35.

Dicho ataque fue confirmado por República Dominicana el domingo en una operación conjunta con el Comando Sur de Estados Unidos en el que se incautaron 377 paquetes de presunta cocaína.

Maduro ha alegado en repetidas ocasiones que Estados Unidos espera sacarlo del poder, pero Trump negó esta semana estar interesado en un cambio de régimen.

La Casa Blanca, sin embargo, duplicó el mes pasado su recompensa por información que conduzca al arresto de la cabeza del régimen a 50 millones de dólares, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.

o

En su carta, Maduro dijo que se había comunicado y continuaría comunicándose con Grenell, quien ayudó a organizar los vuelos de deportación, algunos directamente a Caracas y otros a través de Honduras.

Temas relacionados:

Estados Unidos y Venezuela

Administración Trump

Régimen de Maduro

Carta

Diálogos Venezuela

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Carlos A. Giménez y Nicolás Maduro (EFE)
Carlos A. Giménez

"No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles": congresista Carlos A. Giménez tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

YouTube - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen venezolano

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Foto de protestas en Nueva York (AFP)
Donald Trump

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Bandera de Venezuela (EFE)
Venezolanos en España

Venezolanos en exilio piden al Congreso español incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas de la UE

Gustavo Petro/ Elon Musk/ Red social X - Fotos AFP de referencia
Gustavo Petro

Precandidato presidencial colombiano solicita a Elon Musk cerrarle la cuenta de X a Petro y el mandatario respondió

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Javier Milei - María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a Milei por designar al Cartel de los Soles como organización terrorista: “Nuestro pueblo ha enfrentado con valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista”

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

Bocha Batista pide apoyo a La Vinotinto para el último partido ante Colombia, pero le llueven críticas por el juego ante Argentina

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Bandera de Venezuela (EFE)
Venezolanos en España

Venezolanos en exilio piden al Congreso español incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas de la UE

Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina - Foto de referencia: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Scaloni confirma que el partido Argentina vs. Venezuela será el último de Messi jugando en casa por Eliminatorias Mundialistas: "Hay que disfrutarlo"

Gustavo Petro/ Elon Musk/ Red social X - Fotos AFP de referencia
Gustavo Petro

Precandidato presidencial colombiano solicita a Elon Musk cerrarle la cuenta de X a Petro y el mandatario respondió

Restaura la visión en solo 30 minutos | Foto Canva
Trendiando

Científicos desarrollan gotas que restauran la visión cercana en solo 30 minutos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda