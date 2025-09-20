Maduro ofreció en carta enviada a Trump entablar conversaciones directas con Estados Unidos, según Reuters

El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, ofreció en una carta dirigida al presidente Donald Trump entablar conversaciones directas con Estados Unidos tras el despliegue militar en el Caribe.

Según la agencia de noticias Reuters, la misiva fue enviada días después del primer ataque estadounidense contra una lancha procedente de Venezuela que, según Trump, transportaba narcotraficantes del Tren de Aragua.

En el texto, Maduro rechazó las afirmaciones de la Administración estadunidense de que Venezuela desempeñó un papel importante en el narcotráfico, argumentando que solo el 5% de la droga producida en Colombia se transporta a través del territorio venezolano, de la cual el 70% habría sido neutralizada y destruida por las autoridades venezolanas, según aseveró.

"Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", escribió Maduro en el documento. "Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas", añadió.

La cabeza del régimen venezolano mencionó el tema de la migración y el acercamiento con el enviado especial del presidente Trump, quien había ayudado a resolver rápidamente acusaciones previas de que Venezuela se negaba a recibir migrantes de regreso: "Hasta la fecha, este canal ha funcionado a la perfección", comentó.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, dichas deportaciones con migrantes ilegales desde Estados Unidos a Venezuela han continuado pese a los ataques estadounidenses.

La carta de Maduro a Trump estaba fechada el 6 de septiembre, dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos atacara una embarcación que presuntamente pertenecía a la banda del Tren de Aragua que se dedicaba al narcotráfico. El ataque causó la muerte de 11 presuntos narcotraficantes, según Trump.

De acuerdo con un reciente informe presentado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya son tres las embarcaciones que han sido destruidas en aguas internacionales del Caribe en el marco del despliegue militar estadounidense para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

La funcionaria de la administración Trump reveló que estos operativos han dejado un saldo total de 17 presuntos narcoterroristas muertos.