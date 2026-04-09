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Jueves, 09 de abril de 2026
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Estados Unidos

Trump evalúa retirar parte de las tropas de Estados Unidos en Europa por tensión en la OTAN, según funcionario

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
De acuerdo con un funcionario, aún no hay decisiones tomadas y la Casa Blanca no ha pedido al Pentágono que prepare planes específicos para retirar tropas del continente.

El presidente Estados Unidos, Donald Trump, ha evaluado con sus asesores retirar parte de las tropas en Europa tras la falta de colaboración de los aliados de la OTAN para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, según informó un funcionario de la Casa Blanca.

De acuerdo con el funcionario, que habló bajo anonimato por tratarse de deliberaciones internas, aún no hay decisiones tomadas y la Casa Blanca no ha pedido al Pentágono que prepare planes específicos para retirar tropas del continente.

Sin embargo, el hecho de que estas conversaciones estén ocurriendo muestra el deterioro en las relaciones entre Washington y sus aliados europeos de la OTAN en los últimos meses.

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EE. UU. tiene más de 80.000 soldados en Europa, jugando un papel clave en la seguridad del continente desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría están en Alemania (más de 30.000), y también hay tropas en Italia, Reino Unido y España.

Cabe señalar que Trump ha expresado su enfado por la negativa de sus socios a respaldar su guerra contra Irán, lo que ha sacudido una alianza transatlántica que, con 77 años de historia, es solo dos años menor que él.

El líder ha tildado a la OTAN de "tigre de papel" por negarse a liderar los esfuerzos para abrir el estratégico estrecho de Ormuz y por limitar el uso de bases estadounidenses en sus territorios.

Asimismo, ha arremetido personalmente contra varios de ellos, criticando duramente al primer ministro británico, Keir Starmer, llamándolo "nada que ver con Winston Churchill" y ridiculizando los portaaviones británicos como "juguetes".

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