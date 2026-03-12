NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Bolivia

El máximo goleador en la historia de Bolivia volvió del retiro para jugar con su selección el repechaje rumbo al Mundial 2026 pero Óscar Villegas no lo convocó

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Marcelo Martins Moreno, histórico goleador de la Selección de Bolivia - Foto: EFE
Marcelo Martins Moreno, histórico goleador de la Selección de Bolivia - Foto: EFE
De acuerdo con el seleccionador boliviano, la decisión se basó principalmente en "criterios deportivos y de continuidad".

Ídolo boliviano volvió del retiro para jugar con su selección el repechaje rumbo al Mundial 2026 pero el director técnico de ‘la verde’, Óscar Villegas, no lo convocó.

o

Se trata del reconocido delantero centro, Marcelo Martins Moreno, histórico goleador de la Selección de Bolivia.

A pesar de que el delantero de 38 años salió de su retiro profesional en febrero de 2026 y fichó por Oriente Petrolero específicamente para recuperar ritmo y ayudar a a su nación en la repesca, Villegas decidió no incluirlo en la lista oficial de 28 convocados presentada el 9 de marzo de 2026.

De acuerdo con el seleccionador, la decisión se basó principalmente en “criterios deportivos y de continuidad”.

Tras dos años de inactividad, el timonel de la escuadra boliviana consideró que Martins no ha alcanzado el nivel físico y futbolístico necesario para una instancia tan exigente.

o

Villegas subrayó además que el artillero no formó parte del proceso reciente que llevó a Bolivia a conseguir el séptimo lugar en las eliminatorias de la CONMEBOL.

Cabe apuntar que, en declaraciones previas, Villegas había calificado el retorno de Martins como "prácticamente imposible" debido a la cercanía de los partidos definitivos.

De momento, Villegas está preparando el partido contra Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey.

o

En caso de que ‘la verde’ gane, deberá vencer a Irak para asegurar su clasificación al Mundial 2026, mismo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria actual destaca por la presencia de figuras como Miguel Terceros, Ramiro Vaca y la inclusión del paraguayo nacionalizado Juan Godoy.

Temas relacionados:

Bolivia

Selección

Fútbol

Repechaje al Mundial

Mundial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder": periodista Orlando Avendaño sobre el rol de la líder democrática en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Deportes

Ver más
Jugadores del Barcelona en la temporada de 2020 | Foto: EFE
Futbolistas

Exjugador del Liverpool y del Barcelona causa polémica por rescindir su contrato con importante club en Brasil tras sufrir fuertes críticas: "Debo priorizar mi salud mental"

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez no estará solo: estos son los otros dos colombianos que portarán los colores del Minnesota United

Balón de fútbol - Foto AFP
Fútbol argentino

Liga sudamericana se suspenderá en rechazo a unas acusaciones de corrupción que les hicieron a los directivos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Música

Reconocido músico pide oraciones por la salud del salsero Willie Colón; Rubén Bládes también se pronunció

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

"Es una cortina de humo": Hassan Nassar responde a críticas de Gustavo Petro al sistema electoral colombiano

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: AFP
Donald Trump

Trump da luz verde para la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y objetos voladores no identificados

Pruebas militares de Kim Jong-un | Foto AFP
Corea del Norte

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inicia poderosas pruebas del destructor naval de crucero de 5.000 toneladas

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Imagínense lo que este acto significa, muy pronto lo veremos en Venezuela": María Corina Machado sobre la toma de posesión de José Antonio Kast

Jugadores del Barcelona en la temporada de 2020 | Foto: EFE
Futbolistas

Exjugador del Liverpool y del Barcelona causa polémica por rescindir su contrato con importante club en Brasil tras sufrir fuertes críticas: "Debo priorizar mi salud mental"

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez no estará solo: estos son los otros dos colombianos que portarán los colores del Minnesota United

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre