El máximo goleador en la historia de Bolivia volvió del retiro para jugar con su selección el repechaje rumbo al Mundial 2026 pero Óscar Villegas no lo convocó

Ídolo boliviano volvió del retiro para jugar con su selección el repechaje rumbo al Mundial 2026 pero el director técnico de ‘la verde’, Óscar Villegas, no lo convocó.

Se trata del reconocido delantero centro, Marcelo Martins Moreno, histórico goleador de la Selección de Bolivia.

A pesar de que el delantero de 38 años salió de su retiro profesional en febrero de 2026 y fichó por Oriente Petrolero específicamente para recuperar ritmo y ayudar a a su nación en la repesca, Villegas decidió no incluirlo en la lista oficial de 28 convocados presentada el 9 de marzo de 2026.

De acuerdo con el seleccionador, la decisión se basó principalmente en “criterios deportivos y de continuidad”.

Tras dos años de inactividad, el timonel de la escuadra boliviana consideró que Martins no ha alcanzado el nivel físico y futbolístico necesario para una instancia tan exigente.

Villegas subrayó además que el artillero no formó parte del proceso reciente que llevó a Bolivia a conseguir el séptimo lugar en las eliminatorias de la CONMEBOL.

Cabe apuntar que, en declaraciones previas, Villegas había calificado el retorno de Martins como "prácticamente imposible" debido a la cercanía de los partidos definitivos.

De momento, Villegas está preparando el partido contra Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey.

En caso de que ‘la verde’ gane, deberá vencer a Irak para asegurar su clasificación al Mundial 2026, mismo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria actual destaca por la presencia de figuras como Miguel Terceros, Ramiro Vaca y la inclusión del paraguayo nacionalizado Juan Godoy.