Vin Diesel insinúa que Cristiano Ronaldo actuará en la próxima entrega de 'Rápidos y Furiosos' con emocionante imagen

Vin Diesel, el reconocido actor productor y director de cine estadounidense, insinuó este viernes la posibilidad de que la estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo haga parte de la próxima entrega de la famosa saga de películas 'Rápidos y Furiosos'.

Por medio de una publicación en sus redes sociales oficiales, el célebre personaje del cine subió una foto junto al actual jugador de Al-Nassr en la que se ven con una cercanía particular y abrazándose el uno al otro.

"Todo el mundo preguntó si estaría en la mitología rápida... Tengo que decirte que él es uno real. Le escribimos un papel en Los Bandoleros...", escribió Diesel en su post para acompañar la imagen que generó furor en Instagram, donde alcanzó cerca de un millón de reacciones en las primeras 6 horas.

"Fast X Part 2: Ronaldo and Dom", "¡Qué aparición tan maravillosa! Dios bendiga a estos dos genios del cine y del fútbol", "Vin Diesel es el único actor que ha conseguido que Neymar y ahora Cristiano salgan en una película. El siguiente será Messi", fueron algunas de las reacciones de los usuarios a la publicación.

La franquicia de 'Fast & Furious' —como es su nombre original en inglés— consta de 13 entregas hasta la fecha y la 14, 'Fast XI', está programada para estrenarse en el 2027.

A lo largo de las películas de la saga se han sumado varias apariciones que han cautivado a los fans como la de los cantantes puertorriqueños de reggaetón Don Omar y Tego Calderón.

Otros grandes actores se han ido uniendo a la franquicia a lo largo de los años y algunos han permanecido con papeles importantes en la trama, tales como el otro ícono del cine de acción Jason Statham y los actores y luchadores estadounidenses John Cena y Dwayne Johnson, mejor conocido como 'La Roca'.

'Rápido y Furioso' siempre se ha caracterizado por romper el molde y los prototipos propios de sus primeras entregas (enfocadas principalmente en los automóviles) y, en cambio, se ha unido otros géneros como la acción y ha incursionado incluso en algunas de las problemáticas sociales del hemisferio occidental.

De igual manera, los creadores no han tenido inconveniente con centrar las locaciones en alguna parte del mundo, pues, además de Estados Unidos, han rodado también en otros países como Brasil, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México y Tailandia, entre otros varios.

Pese a que ciertos sectores de los fanáticos han criticado algunas decisiones de la franquicia por abarcar tantas temáticas y alejarse de la que la originó —así como cuestionar la amplia extensión de la historia con tantos filmes—, la taquilla siempre termina dándole la razón a la producción, que ha recaudado más de 7 mil millones de dólares a nivel mundial en total.

Cristiano Ronaldo, por su parte, también se ha destacado por no solamente trabajar alrededor del fútbol, pues tiene varias empresas que demuestran su versatilidad y la manera en que aprovecha el ser uno de los hombres más famosos del mundo con 668 millones de seguidores en Instagram, la cuenta más seguida de la plataforma.

A la espera de una confirmación oficial desde algunas de las partes, los usuarios se entusiasman con la oportunidad de poder ver en la pantalla a un histórico del séptimo arte junto a uno del balompié, el máximo goleador de la historia, colaborando codo a codo.