NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Rápido y Furioso

Vin Diesel insinúa que Cristiano Ronaldo actuará en la próxima entrega de 'Rápidos y Furiosos' con emocionante imagen

diciembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Vin Diesel/ Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
Vin Diesel/ Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
El referente de Hollywood subió una foto a sus redes sociales con el ícono del deporte mundial y escribió un prometedor mensaje.

Vin Diesel, el reconocido actor productor y director de cine estadounidense, insinuó este viernes la posibilidad de que la estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo haga parte de la próxima entrega de la famosa saga de películas 'Rápidos y Furiosos'.

Por medio de una publicación en sus redes sociales oficiales, el célebre personaje del cine subió una foto junto al actual jugador de Al-Nassr en la que se ven con una cercanía particular y abrazándose el uno al otro.

o

"Todo el mundo preguntó si estaría en la mitología rápida... Tengo que decirte que él es uno real. Le escribimos un papel en Los Bandoleros...", escribió Diesel en su post para acompañar la imagen que generó furor en Instagram, donde alcanzó cerca de un millón de reacciones en las primeras 6 horas.

"Fast X Part 2: Ronaldo and Dom", "¡Qué aparición tan maravillosa! Dios bendiga a estos dos genios del cine y del fútbol", "Vin Diesel es el único actor que ha conseguido que Neymar y ahora Cristiano salgan en una película. El siguiente será Messi", fueron algunas de las reacciones de los usuarios a la publicación.

o

La franquicia de 'Fast & Furious' —como es su nombre original en inglés— consta de 13 entregas hasta la fecha y la 14, 'Fast XI', está programada para estrenarse en el 2027.

A lo largo de las películas de la saga se han sumado varias apariciones que han cautivado a los fans como la de los cantantes puertorriqueños de reggaetón Don Omar y Tego Calderón.

Otros grandes actores se han ido uniendo a la franquicia a lo largo de los años y algunos han permanecido con papeles importantes en la trama, tales como el otro ícono del cine de acción Jason Statham y los actores y luchadores estadounidenses John Cena y Dwayne Johnson, mejor conocido como 'La Roca'.

'Rápido y Furioso' siempre se ha caracterizado por romper el molde y los prototipos propios de sus primeras entregas (enfocadas principalmente en los automóviles) y, en cambio, se ha unido otros géneros como la acción y ha incursionado incluso en algunas de las problemáticas sociales del hemisferio occidental.

De igual manera, los creadores no han tenido inconveniente con centrar las locaciones en alguna parte del mundo, pues, además de Estados Unidos, han rodado también en otros países como Brasil, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México y Tailandia, entre otros varios.

Pese a que ciertos sectores de los fanáticos han criticado algunas decisiones de la franquicia por abarcar tantas temáticas y alejarse de la que la originó —así como cuestionar la amplia extensión de la historia con tantos filmes—, la taquilla siempre termina dándole la razón a la producción, que ha recaudado más de 7 mil millones de dólares a nivel mundial en total.

Cristiano Ronaldo, por su parte, también se ha destacado por no solamente trabajar alrededor del fútbol, pues tiene varias empresas que demuestran su versatilidad y la manera en que aprovecha el ser uno de los hombres más famosos del mundo con 668 millones de seguidores en Instagram, la cuenta más seguida de la plataforma.

o

A la espera de una confirmación oficial desde algunas de las partes, los usuarios se entusiasman con la oportunidad de poder ver en la pantalla a un histórico del séptimo arte junto a uno del balompié, el máximo goleador de la historia, colaborando codo a codo.

Temas relacionados:

Rápido y Furioso

Vin Diesel

Cristiano Ronaldo

Hollywood

Fútbol

Cine

Estrenos

Películas

CR7

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Más de Entretenimiento

Ver más
Rawayana - Foto AFP
Grammy Latino

Estos son los venezolanos que triunfaron en los Latin Grammy: 'Veneka' se impuso como Mejor Interpretación Electrónica Latina

Daniela Ospina y Salomé
Daniela Ospina

Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, llega a Netflix con sorpresiva producción

Día de las Velitas en Colombia - Foto referencia: Canva
Navidad

Día de las Velitas: ¿Qué es y por qué se celebra en Colombia como una tradición navideña?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Suicidio

Impactante cifra de suicidios en Venezuela en los últimos días: adolescentes los más vulnerables

Vista de un aerodeslizador en el río Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, selva central del Perú - Foto de referencia: EFE
Perú

Derrumbe de tierra en puerto fluvial de Perú deja varios muertos y desaparecidos

Millonarios sumó su primer refuerzo para 2026 - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios ya piensa en la temporada 2026; el conjunto embajador presentó a su primer refuerzo

Explosión estelar - Foto de referencia: Canva
Astronomía

Captan por primera vez increíbles imágenes de la explosión y 'muerte' de una estrella

Lucas Paquetá | Foto: AFP
Futbolistas

Lucas Paquetá explotó tras acusaciones de estar involucrado en apuestas deportivas por su expulsión contra el Liverpool: “ridículo lo que he soportado”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Petro denunció hallazgo de cuerpos en mar de Colombia e insinuó que podrían ser por bombardeos de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre