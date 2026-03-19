Trump hizo comentario de ataque a Pearl Harbor en reunión con la primera ministra japonesa: así reaccionó sin risas la líder asiática

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la Casa Blanca, donde estableció un paralelismo entre los ataques contra el régimen de Irán y el bombardeo japonés a Pearl Harbor en 1941.

En el encuentro en el Despacho Oval, Trump habló en compañía de Takaichi con la prensa y se refirió al hecho de que no avisó a sus aliados antes de atacar junto con Israel objetivos del régimen iraní el 28 de febrero.

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"No se lo contamos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa. ¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?", dijo el mandatario republicano.

Posteriormente, se dirigió a la funcionaria japonesa y comentó: "¿Por qué no me contaste lo de Pearl Harbor?". "Ustedes creen en la sorpresa, creo que mucho más que nosotros", agregó.

El comentario de Trump no contó con respuesta alguna de Takaichi, quien solo pareció reprimir un leve suspiro mientras se removía en su silla.

El hecho que mencionó el presidente de Estados Unidos ocurrió el 7 de diciembre de 1941 cuando el Imperio japonés atacó la base militar de Pearl Harbor, en Hawái, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

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En ese entonces, más de 2400 americanos murieron, un hecho que quedaría grabado en la historia "para la infamia", según el presidente Franklin D. Roosevelt.

Washington puso fin a la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento dos bombas atómicas sobre Japón, el único uso de armas nucleares en la historia.

No ha sido la primera vez que el presidente Trump lanza comentarios relacionados con la guerra, pues cuando se reunió con el canciller alemán Friedrich Merz le dijo que el desembarco de las tropas aliadas en la Francia ocupada por los nazis el Día D "no fue un día agradable para usted".

Sin embargo, en esta ocasión Merz sí respondió y dijo que los alemanes tenían una deuda con Estados Unidos, ya que, a la larga, "esto representó la liberación de mi país de la dictadura nazi".