Trump amenazó con destruir reserva de gas conocida más grande del mundo si el régimen de Irán continúa con sus ataques a Catar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al ataque israelí contra el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars, compartido por el régimen de Irán y Catar.
Según dijo Trump en un mensaje en las redes sociales, Estados Unidos “no sabía nada” del ataque, pero amenazó con destruir “la totalidad del yacimiento” de South Pars si Irán continúa con sus ataques en Catar.
“Israel, impulsado por la ira que le ha provocado lo ocurrido en Oriente Medio, ha lanzado un ataque violento contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán. Solo ha resultado afectada una parte relativamente pequeña del conjunto. Estados Unidos no tenía conocimiento alguno de este ataque en concreto, y el país de Catar no estuvo involucrado en él de ninguna manera, ni tenía la menor idea de que fuera a producirse”, dijo.
Añadió que el régimen de Irán no sabía “ninguno de los hechos pertinentes relacionados con el ataque a South Pars” y ejecutó ataques de manera “injustificada e injusta contra una parte de la instalación de gas natural licuado (GNL) de Catar”.
“Israel no llevará a cabo más ataques relacionados con este yacimiento de South Pars, de extrema importancia y valor, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente, en este caso, Catar; en cuyo caso, los Estados Unidos de América, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volarán masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes. No deseo autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si el GNL de Catar vuelve a ser atacado, no dudaré en hacerlo”, sentenció.
El gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.
Según el régimen iraní, algunas partes del yacimiento se incendiaron. Catar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field.
Las estimaciones de QatarEnergy indican que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.