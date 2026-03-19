NTN24
Jueves, 19 de marzo de 2026
Jueves, 19 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Trump amenazó con destruir reserva de gas conocida más grande del mundo si el régimen de Irán continúa con sus ataques a Catar

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Yacimiento de gas South Pars en el puerto de Asaluyeh - AFP
Yacimiento de gas South Pars en el puerto de Asaluyeh - AFP
El mandatario norteamericano se pronunció en un mensaje en las redes sociales en el que mencionó la situación del yacimiento gasístico de South Pars-North Dome.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al ataque israelí contra el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars, compartido por el régimen de Irán y Catar.

Según dijo Trump en un mensaje en las redes sociales, Estados Unidos “no sabía nada” del ataque, pero amenazó con destruir “la totalidad del yacimiento” de South Pars si Irán continúa con sus ataques en Catar.

“Israel, impulsado por la ira que le ha provocado lo ocurrido en Oriente Medio, ha lanzado un ataque violento contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán. Solo ha resultado afectada una parte relativamente pequeña del conjunto. Estados Unidos no tenía conocimiento alguno de este ataque en concreto, y el país de Catar no estuvo involucrado en él de ninguna manera, ni tenía la menor idea de que fuera a producirse”, dijo.

Añadió que el régimen de Irán no sabía “ninguno de los hechos pertinentes relacionados con el ataque a South Pars” y ejecutó ataques de manera “injustificada e injusta contra una parte de la instalación de gas natural licuado (GNL) de Catar”.

“Israel no llevará a cabo más ataques relacionados con este yacimiento de South Pars, de extrema importancia y valor, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente, en este caso, Catar; en cuyo caso, los Estados Unidos de América, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volarán masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes. No deseo autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si el GNL de Catar vuelve a ser atacado, no dudaré en hacerlo”, sentenció.

El gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Según el régimen iraní, algunas partes del yacimiento se incendiaron. Catar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field.

Las estimaciones de QatarEnergy indican que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Donald Trump

Trump dice que Delcy Rodríguez está haciendo "un excelente trabajo" y que el petróleo está "empezando a fluir" desde Venezuela

Elecciones Colombia - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Cierran las mesas e inicia el conteo en las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas a la Presidencia

Alí Jameneí, Donald Trump y Miguel Díaz-Canel - AFP
La Noche

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Opinión

Ver más
Maikel García, beisbolista venezolano - Foto: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

"La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno, los demás después que se arreglen": MVP Maikel García

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Donald Trump

Trump dice que Delcy Rodríguez está haciendo "un excelente trabajo" y que el petróleo está "empezando a fluir" desde Venezuela

Elecciones Colombia - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Cierran las mesas e inicia el conteo en las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas a la Presidencia

Alí Jameneí, Donald Trump y Miguel Díaz-Canel - AFP
La Noche

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Fotografía del USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
Medio Oriente

El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, llegó a las costas de Israel en medio de presión sobre Irán

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia confirma la liberación de dos candidatos al Congreso que permanecieron en cautiverio durante 40 y 17 horas

México, seguridad - Foto AFP
Mundial 2026

México desplegará drones y aviones de combate para blindar el espacio aéreo en el Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre