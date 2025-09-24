Trump inaugura galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca y sorprende con la foto que puso de su antecesor Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró una galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca con la que se burló de su antecesor, Joe Biden.

Y es que el mandatario republicano colgó en el puesto del 46.º presidente, que le corresponde a Biden, una imagen de una máquina de firmar automática ("autopen") en lugar de una fotografía de su rostro.

Trump acusa al expresidente demócrata de haber abusado de esta máquina, que sirve para firmar de forma automatizada, para oficializar indultos y otros documentos mientras se desempeñó como jefe de Estado de la unión americana.

Por otro lado, el mandatario y sus aliados republicanos en el Congreso aseguran que el "autopen" formaba parte de un plan para ocultar el deterioro cognitivo del demócrata, quien dejó la carrera presidencial ante las múltiples críticas sobre el tema.

La imagen en cuestión, a blanco y negro, muestra un "autopen" con la firma de Joe Biden en un papel, la cual fue enmarcada y ubicada en un nuevo "Paseo de la Fama" en la residencia presidencial.

Al lado de dicha imagen, están dos retratos de Trump, quien figura como 45º y 47º presidente de Estados Unidos.

El retrato del autopen que redefine a Biden estará visible para los invitados que asistan este miércoles a una cena en el Jardín de Rosas, que Trump modificó como parte de una serie de renovaciones de la Casa Blanca.

Trump, de 79 años, ataca de forma reiterada a Biden, de 82 años, con una serie de malas decisiones que desencadenaron males actuales como la inflación y las guerras en Ucrania y Gaza.

Desde que el republicano asumió en enero para un segundo periodo presidencial, ha emprendido varios cambios de decoración significativos en la Casa Blanca, interviniendo desde el Despacho Oval hasta la construcción de un salón de baile gigante.

Entre los cambios de Trump también destaca la remoción de un cuadro del demócrata Barack Obama de su lugar original, rompiendo con la tradición y colgado varios retratos de sí mismo a lo largo y ancho de la Casa Blanca.