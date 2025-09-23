"Hoy Trump le dijo al mundo: Maduro, vamos por ti": analista sobre discurso de Trump en la ONU

En un discurso que ha captado la atención mundial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas, arremetiendo contra Nicolás Maduro tildándolo de "enemigo de toda la humanidad".

Trump anunció que Estados Unidos utilizará su poderío militar para combatir las redes de narcotráfico y terrorismo que, según afirmó, son dirigidas por el régimen de Maduro.

"Recientemente iniciamos a usar el supremo poder de las fuerzas militares de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a sus redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro", declaró Trump ante el pleno de la ONU.

Al respecto, George Eickhoff, analista político, consideró que las declaraciones de Trump elevan significativamente la tensión con Venezuela.

"Trump hoy ha aumentado la temperatura para Nicolás Maduro", señaló, advirtiendo que el discurso crea "mucha preocupación" en el liderazgo venezolano ante la amenaza de posibles operaciones militares estadounidenses.

De acuerdo con Eickhoff, Venezuela está representando una amenaza al territorio de los Estados Unidos por medio de la migración ilegal.

“El despliegue militar es demasiado para la lucha contra el narcotráfico y poco para invadir el país”, afirmó.

Además de sus críticas a Venezuela, Trump cuestionó la eficacia de las instituciones internacionales, incluida la propia ONU. Según Eickhoff, esto refleja una visión del mundo donde "el que tiene las armas está por encima de la ley, las usa si es en el interés de su nación".

El discurso también reflejó la estrategia geopolítica de Trump, enfocada en asegurar el "hemisferio occidental" y priorizar los intereses estadounidenses en la región. "Venezuela queda claramente en la zona de influencia de Estados Unidos y también en la zona de riesgos posibles al territorio", explicó Eickhoff.

En conclusión, el analista afirmó que el mensaje de Trump fue claro y directo: "Hoy Trump dijo ante el mundo, Maduro, vamos por ti".