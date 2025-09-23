NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Donald Trump

"Hoy Trump le dijo al mundo: Maduro, vamos por ti": analista sobre discurso de Trump en la ONU

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
George Eickhoff, analista político, consideró que las declaraciones de Trump elevan significativamente la tensión con Venezuela.

En un discurso que ha captado la atención mundial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas, arremetiendo contra Nicolás Maduro tildándolo de "enemigo de toda la humanidad".

Trump anunció que Estados Unidos utilizará su poderío militar para combatir las redes de narcotráfico y terrorismo que, según afirmó, son dirigidas por el régimen de Maduro.

"Recientemente iniciamos a usar el supremo poder de las fuerzas militares de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a sus redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro", declaró Trump ante el pleno de la ONU.

Al respecto, George Eickhoff, analista político, consideró que las declaraciones de Trump elevan significativamente la tensión con Venezuela.

"Trump hoy ha aumentado la temperatura para Nicolás Maduro", señaló, advirtiendo que el discurso crea "mucha preocupación" en el liderazgo venezolano ante la amenaza de posibles operaciones militares estadounidenses.

o

De acuerdo con Eickhoff, Venezuela está representando una amenaza al territorio de los Estados Unidos por medio de la migración ilegal.

“El despliegue militar es demasiado para la lucha contra el narcotráfico y poco para invadir el país”, afirmó.

Además de sus críticas a Venezuela, Trump cuestionó la eficacia de las instituciones internacionales, incluida la propia ONU. Según Eickhoff, esto refleja una visión del mundo donde "el que tiene las armas está por encima de la ley, las usa si es en el interés de su nación".

El discurso también reflejó la estrategia geopolítica de Trump, enfocada en asegurar el "hemisferio occidental" y priorizar los intereses estadounidenses en la región. "Venezuela queda claramente en la zona de influencia de Estados Unidos y también en la zona de riesgos posibles al territorio", explicó Eickhoff.

En conclusión, el analista afirmó que el mensaje de Trump fue claro y directo: "Hoy Trump dijo ante el mundo, Maduro, vamos por ti".

Temas relacionados:

Donald Trump

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Venezuela

Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela": Lula da Silva criticó en la Asamblea General de la ONU el despliegue militar estadounidense en el Caribe

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya ataque de EE. UU. a una embarcación - Fotos: EFE
Donald Trump

Proyecto de ley le daría facultades a Trump para atacar países y matar terroristas en medio de la afrenta contra el narcotráfico

Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk - AFP
Crimen

FBI confirma que el ADN hallado en la escena del crimen en el asesinato de Kirk coincide con el del sospechoso capturado

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Bolsonaro

Las causas por las que el expresidente Jair Bolsonaro permanece hospitalizado en Brasilia

Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Papa León XIV (AFP)
Franja de Gaza

El papa León XIV exigió que "sean liberados los rehenes, sea alcanzado un alto el fuego y se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria" en Gaza

James Rodríguez junto a Rafael Romo y Kevin Mier - Foto EFE
James Rodríguez

"Nosotros también hemos pasado por eso": el empático mensaje de James Rodríguez para La Vinotinto tras su eliminación

Diosdado Cabello y María Corina Machado - EFE
Régimen de Maduro

"Ninguna amenaza del régimen va a pararla": Pedro Urruchurtu sobre advertencia de Diosdado Cabello a María Corina Machado

.
Amnistía Internacional

Amnistía Internacional pide que se investigue destrucción de embarcación en el Caribe: "Hay serias dudas sobre la legalidad"

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda