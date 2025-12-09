NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
La demócrata Eileen Higgins se convierte en alcaldesa de Miami tras 30 años de derrotas de su partido

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (EE.UU.) - Foto: EFE
Al ganar los comicios, la demócrata frenó el dominio conservador en la 'ciudad del sol'.

Eileen Higgins logró convertirse en la primera representante demócrata en asumir la Alcaldía de Miami en casi tres décadas, tras imponerse en la segunda vuelta frente al republicano Emilio González.

Higgins buscaba confirmar el buen desempeño que obtuvo en la primera vuelta del 4 de noviembre, donde encabezó los resultados con un 35,95 % de los votos, y asegurar finalmente la victoria en la segunda vuelta pautada este martes 9 de diciembre.

La excomisionada del condado Miami-Dade, se enfrentó a Emilio T. González, exfuncionario de administraciones republicanas, quien en la elección de noviembre alcanzó el 19,47 % del apoyo electoral.

En los días previos al balotaje, Higgins intensificó su campaña para sumar los votos que necesita para llegar a la Alcaldía de una ciudad donde cerca del 70 % de los residentes se identifican como hispanos.

De cara a la segunda vuelta, la aspirante logró reforzar su presencia en redes sociales para visibilizar los respaldos obtenidos y reiterar sus propuestas centrales para Miami.

Entre las estrategias que Higgins busca desarrollar en Miami aparecen el acceso a vivienda asequible, fortalecimiento de la seguridad pública e impulso de más espacios verdes.

En entrevistas recientes, la ahora burgomaestre ha resaltado que su compromiso es “trabajar con integridad”.

“Mi compromiso es trabajar para ustedes con integridad, sin gritos ni confrontaciones, enfocándome únicamente en resolver problemas día a día. Espero dejar la ciudad un poco mejor cuando concluya mi labor”, expresó en una entrevista concedida a Local 10 a inicios de noviembre.

Eileen Higgins, nacida en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, en 1963, es ingeniera mecánica por la Universidad de Nuevo México y tiene un MBA de la Universidad de Cornell, según su perfil en LinkedIn.

En el sector público trabajó en el Departamento de Estado entre 2009 y 2012, durante la administración Obama, con funciones en la Embajada de EE. UU. en México y luego en temas económicos y energéticos para Sudáfrica y Namibia.

De 2018 hasta noviembre de este año se desempeñó como comisionada del condado de Miami-Dade por el Distrito 5, donde impulsó el uso de terrenos subutilizados.

