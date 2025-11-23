"Es aberrante cómo el inquilino de la Casa Blanca pretende hacer, del proceso de guerra hacia una paz, un negocio": analista sobre plan de paz entre Ucrania y Rusia propuesto por Trump

Suiza es sede de un importante encuentro en el que líderes de varios países discuten el plan de paz presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero en medio de la reticencia de Ucrania, apoyada por Europa, y la presión de Donald Trump para que se firme cuanto antes el acuerdo.

Aribel Contreras, analista internacional, calificó en La Tarde de NTN24 de aberrante el plan de paz de Donald Trump para Ucrania y Rusia.

“Zelenski se encuentra en una guillotina política, está en una camisa de fuerza. Si cede prácticamente es entregar no solamente territorio, sino la dignidad de los ucranianos pues salen perdiendo, pero también sale perdiendo si no lo acepta, porque el presidente Trump está ya agotado en estos meses de que ha visto que no puede resolver la guerra como según él prometió en campaña, en solo 24 horas”, señaló.

“El gran ganador de todo esto, sin duda, es el presidente ruso Putin. El gran perdedor, sin duda, es Zelenski. Ante los escándalos de corrupción de la semana pasada, pues vemos que cada vez se encuentra más obligado a tener que ceder y que no tiene realmente gran margen de maniobra. Por eso es que Europa está detrás de este plan de paz para hacer ajustes, porque me parece que realmente está en total alineación hacia los intereses de Moscú y Washington y en total desventaja para toda Europa”, agregó.

A su vez, se mostró desconfiada con la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo este jueves como lo prometió el mismo Trump.

“Me parece que eso tiene que estar a cocción lenta, no esperando demasiado tiempo, por supuesto, pero no forzando a que de Ginebra se dé un salto cuántico al jueves para que esto concluya”, indicó.

“Son 28 puntos en ese acuerdo de paz, donde me parece, verdaderamente, cuando uno los lee, es una aberración completa, porque tiene todo el matiz de como si fuera un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Rusia”, subrayó.

En ese sentido, cuestionó que “un país (Rusia) con solo atacar y violar el derecho internacional puede hacerse no solamente del territorio que tanto anhela, sino además de sacar jugo y partida de que se le levanten todas las sanciones internacionales que se han implementado desde el año 2014 por la anexión de Crimea”.

“Es increíble y aberrante cómo el inquilino de la Casa Blanca pretende hacer, del proceso de guerra hacia una paz, ahora un negocio. Él no pierde, por supuesto, al contrario, ve jugosas ganancias a nivel personal, pero también hacia Estados Unidos. Y al final del camino Ucrania se enfrenta en una posición sumamente débil”, resaltó.