NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Donald Trump

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Según el mandatario, las fuerzas militares permanecen en posición para llevar a cabo operaciones adicionales y aseguró que no posible en este momento conocer el alcance completo y tampoco la duración de las operaciones militares que serán necesarias.

El presidente Donald Trump ha enviado una carta al presidente del Senado de los Estados Unidos donde justifica los ataques en el Mar Caribe contra las narcolanchas.

“En este momento no es posible conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares que serán necesarias. Las fuerzas estadounidenses se mantienen preparadas para llevar a cabo nuevas operaciones militares”, dijo.

“Dirigí estas acciones en consonancia con mi responsabilidad de proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en el extranjero, y en el apoyo de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. De conformidad con mi autoridad constitucional como comandante en jefe y jefe ejecutivo para dirigir las operaciones exteriores de Estados Unidos, agradezco el apoyo del Congreso en estas acciones”, agregó.

Paralelamente, el Departamento de Defensa confirmó el despliegue de aviones caza furtivos F-35B en Puerto Rico. Estas aeronaves de última generación aterrizaron en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, en Ceiba, como parte del operativo contra el narcotráfico en el sur del Caribe.

El F-35B, conocido por su capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical, representa una adición significativa a las capacidades militares de Estados Unidos en la región.

Estas aeronaves pueden operar desde pistas reducidas y desde los tres buques estadounidenses desplegados en aguas internacionales cerca de Venezuela, lo que aumenta su flexibilidad operativa.

