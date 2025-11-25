El ciclista colombiano Fernando Gaviria cambia de escuadra para la próxima temporada

El ciclista Fernando Gaviria, de 31 años, fue oficializado como nuevo corredor de la escuadra española Caja Rural-Seguros RGA, equipo que representará a partir de 2026, tras dejar las filas del Movistar Team.

Por medio de un comunicado, el conjunto español UCI Pro Team anunció la incorporación del colombiano a sus filas, a quien le destacaron el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera deportiva.

“Uno de los velocistas más laureados del panorama mundial formará parte la próxima temporada del conjunto Caja Rural-Seguros RGA. El colombiano Fernando Gaviria llega a la formación española después de coleccionar más de cincuenta victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario”, indicó la escuadra española.

Fernando Gaviria, quien dejó las filas del Movistar Team tras tres temporadas, se mostró feliz por asumir este nuevo reto deportivo.

“Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí”, manifestó el nacido en La Ceja a su nuevo equipo.

El pedalista antioqueño llega a una escuadra UCI Pro-Tour, tras una década llena de triunfos y alegrías en la categoría World Tour, en la que ganó dos etapas del Tour de Francia (2018) y cinco del Giro de Italia (2017) que le permitieron vestir la magia rosa.

Ahora, con su nuevo equipo, el Caja Rural–Seguros RGA, el pedalista colombiano, catalogado uno de los mejores velocistas a nivel mundial, tiene claros sus objetivos con la escuadra española, con la que aspira a ser protagonista.

“Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”, expresó Gaviria.

Según el Caja Rural–Seguros RGA, el ciclista colombiano Fernando Gaviria, junto al también velocista portugués Iúri Leitão, serán los encargados de liderar al equipo en las diferentes competencias que afrontarán durante la temporada 2026, en una escuadra en la que la mayoría de los corredores no supera los 25 años.

Para el Caja Rural son esenciales los triunfos, teniendo en cuenta que los puntos que suman les permitirían participar en las grandes competencias del ciclismo mundial como uno de los equipos invitados.

Este será el quinto club que represente el nacido en La Ceja, quien ha vestido los colores del Coldeportes-Claro (2013-2015), Quick-Step Floors (2016-2018), UAE Team Emirates y Movistar Team.