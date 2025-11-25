NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Fernando Gaviria es nuevo corredor del Caja Rural - Foto: AFP
Fernando Gaviria es nuevo corredor del Caja Rural - Foto: AFP
Ciclismo

El ciclista colombiano Fernando Gaviria cambia de escuadra para la próxima temporada

noviembre 25, 2025
Por: Natalya Baquero González
El pedalista antioqueño llega a una escuadra UCI Pro-Tour, tras una década llena de triunfos y alegrías en la categoría World Tour.

El ciclista Fernando Gaviria, de 31 años, fue oficializado como nuevo corredor de la escuadra española Caja Rural-Seguros RGA, equipo que representará a partir de 2026, tras dejar las filas del Movistar Team.

o

Por medio de un comunicado, el conjunto español UCI Pro Team anunció la incorporación del colombiano a sus filas, a quien le destacaron el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera deportiva.

“Uno de los velocistas más laureados del panorama mundial formará parte la próxima temporada del conjunto Caja Rural-Seguros RGA. El colombiano Fernando Gaviria llega a la formación española después de coleccionar más de cincuenta victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario”, indicó la escuadra española.

Fernando Gaviria, quien dejó las filas del Movistar Team tras tres temporadas, se mostró feliz por asumir este nuevo reto deportivo.

“Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí”, manifestó el nacido en La Ceja a su nuevo equipo.

El pedalista antioqueño llega a una escuadra UCI Pro-Tour, tras una década llena de triunfos y alegrías en la categoría World Tour, en la que ganó dos etapas del Tour de Francia (2018) y cinco del Giro de Italia (2017) que le permitieron vestir la magia rosa.

Ahora, con su nuevo equipo, el Caja Rural–Seguros RGA, el pedalista colombiano, catalogado uno de los mejores velocistas a nivel mundial, tiene claros sus objetivos con la escuadra española, con la que aspira a ser protagonista.

“Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”, expresó Gaviria.

o

Según el Caja Rural–Seguros RGA, el ciclista colombiano Fernando Gaviria, junto al también velocista portugués Iúri Leitão, serán los encargados de liderar al equipo en las diferentes competencias que afrontarán durante la temporada 2026, en una escuadra en la que la mayoría de los corredores no supera los 25 años.

Para el Caja Rural son esenciales los triunfos, teniendo en cuenta que los puntos que suman les permitirían participar en las grandes competencias del ciclismo mundial como uno de los equipos invitados.

Este será el quinto club que represente el nacido en La Ceja, quien ha vestido los colores del Coldeportes-Claro (2013-2015), Quick-Step Floors (2016-2018), UAE Team Emirates y Movistar Team.

Temas relacionados:

Ciclismo

Colombiano

Movistar

Ciclistas

Giro de Italia

Tour de Francia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general de la reserva sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Deportes

Ver más
Ángel Di María, futbolista argentino junto a dirigentes de la AFA - Fotos: EFE / X
Argentina

La AFA le entregó el trofeo de "Campeón de Liga" al Rosario Central de Ángel Di María en decisión que no estaba contemplada en el reglamento

Juventus destituye al director técnico Igor Tudor tras derrota contra Lazio - Foto AFP
Juventus

Juventus destituye al director técnico Igor Tudor tras derrota contra Lazio

Mbappé | Foto: EFE
Mbappé

Mbappé es galardonado con la Bota de Oro tras consagrarse como el máximo goleador en Europa: "Quiero seguir haciendo historia"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Capitolio de los Estados Unidos - Foto Canva de referencia
Gobierno de Estados Unidos

¿Qué implicaciones económicas tiene el cierre del Gobierno federal en Estados Unidos?

Presos políticos bajo el régimen de | Fotos EFE
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ángel Di María, futbolista argentino junto a dirigentes de la AFA - Fotos: EFE / X
Argentina

La AFA le entregó el trofeo de "Campeón de Liga" al Rosario Central de Ángel Di María en decisión que no estaba contemplada en el reglamento

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad a quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela

Imagen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. (Presidencia de El Salvador - EFE)
El Salvador

Entregan a El Salvador a pandilleros "altamente peligrosos" que fueron expulsados de México

Donald Trump - Foto AFP/ TPS - Foto EFE
Venezuela

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“En Venezuela hay 172 personas hoy en situación de desaparición forzada”: abogada especializada en derechos humanos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre