Tras su reciente colaboración, Bizarrap y Daddy Yankee ahora compartirán escenario: "Vamos a tener un show espectacular"

El productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, quienes recientemente lanzaron su "BZRP Music Sessions #0/66", serán los protagonistas del show del medio tiempo en la llegada de la liga de football americano (NFL) a España.

El DJ, de 27 años, y el reguetonero, de 49 años, compartirán escenario en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 16 de noviembre durante el descanso del juego entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Así lo anunció este jueves la competición mediante un comunicado en el que citó declaraciones de ambos artistas latinoamericanos, quienes se mostraron muy emocionados por la decisión.

"Poder encabezar el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España es un honor enorme. Y hacerlo junto a Daddy Yankee, una verdadera leyenda, lo hace aún más especial", aseguró Bizarrap.

Ganador de cuatro premios Grammy latinos, el argentino se prepara desde ya para deslumbrar a sus seguidores en España con algunos éxitos de sus famosas sesiones que divulga mediante la plataforma YouTube, como la que recientemente lanzó junto a Daddy Yankee.

Tanto Bizarrap como Daddy Yankee sorprendieron a sus fanáticos con la BZRP Music Sessions #0/66.

Mientras que el argentino duró casi un año sin lanzar nuevo material, el puertorriqueño retomó su carrera este año luego de anunciar su retiro de la música en 2023.

"Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap (...) Me llena de alegría la música y el tema que hemos creado juntos. Compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido una experiencia increíble", dijo el reguetonero boricua.

Y añadió: "¡Prepárate Madrid, prepárate NFL, vamos a tener un show espectacular!".

Con el anuncio de la NFL, queda claro que la competencia mantiene su reciente tendencia a reservar sus mayores escenarios a figuras de la música latina.

Y es que la colombiana Karol G actuó en septiembre en el partido entre los Chiefs y los Chargers en Sao Paulo y el puertorriqueño Bad Bunny fue anunciado como la estrella para el próximo Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara (California).