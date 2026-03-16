Vehículos, sistemas de misiles y bases iraníes fueron atacados por EE. UU.: Comando Central publicó video de las operaciones

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán el pasado 28 de febrero han provocado la respuesta de la tiranía en la región de Medio Oriente, específicamente contra bases norteamericanas y ciudades israelíes.

Es por eso que Estados Unidos continúa desplegando operaciones militares en contra del régimen iraní, principalmente contra su infraestructura bélica.

En las últimas horas, el ejército de Estados Unidos publicó un video en el que se observan algunas de las acciones en contra del régimen de Irán.

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Las imágenes muestran los ataques aéreos del ejército norteamericano contra vehículos, sistemas de misiles y bases aéreas del régimen iraní.

En los 16 minutos que dura el corto se aprecian los ataques cinéticos contra el poderío militar iraní.

“Las fuerzas estadounidenses han atacado miles de objetivos militares iraníes para neutralizar las amenazas que plantea el régimen iraní, tanto en la actualidad como en el futuro”, fue el mensaje con el que el Comando Central acompañó la publicación.

Cabe resaltar que estos ataques tienen como objetivo neutralizar la amenaza armamentística de Irán en la región de Medio Oriente. El almirante Brad Cooper, jefe del Centcom, declaró días atrás que Irán ha llevado a cabo más de 300 ataques con misiles o drones contra más de una docena de países desde que comenzó el conflicto.

Entretanto, el presidente Donald Trump criticó este lunes a sus aliados de la OTAN por su tibia respuesta a su petición de ayuda para proteger el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

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"Durante 40 años los hemos estado protegiendo, y ustedes no quieren involucrarse", dijo Trump a los periodistas.

"Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se involucren con nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo", añadió.