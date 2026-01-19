La reacción de Luis Díaz al ver icónica foto suya cuando defendía los colores del Barranquilla FC

El delantero colombiano Luis Díaz es tendencia en redes sociales por fotografía que recordó sus inicios en el fútbol.

El deportista protagonizó un momento divertido cuando se encontraba firmando autógrafos a sus seguidores.

Uno de los hinchas le pidió al jugador firmar una imagen cuando defendía los colores del Barranquilla FC y lucía un corte de cabello bastante peculiar.

Al ver la imagen, el jugador reaccionó con una sonrisa y la frase: “¡Qué foto!”.

El gesto no pasó desapercibido por todos sus seguidores quienes lograron captar el emotivo momento.

Cabe señalar que el extremo del Bayern Múnich no solo ha sorprendido a sus seguidores con su talento en el deporte sino también en la música.

‘Lucho’ lanzó su sencillo debut titulado ‘La Promesa’, un tema al ritmo de la champeta que busca inspirar a los jóvenes del país.

VEA TAMBIÉN El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento o

La canción cuenta la historia de superación personal que tuvo el cafetero y que lo llevó a convertirse en uno de los más grandes referentes de la actualidad de su país.

Para este tema, Luis no estuvo solo y comparte este proyecto junto con dos grandes exponentes de la champeta: Juanda Iriarte y Nelsen.

El lanzamiento de la canción se dio justo cuando el guajiro disfruta de sus vacaciones de fin de año tras una excelente temporada con el Bayern Múnich.

La portada de la canción es del colombiano reflejando los momentos más destacados como sus inicios en el Junior de Barranquilla, su llegada al Porto, su temporada con el Liverpool y una celebración con el conjunto ‘Bávaro’.

No es la primera vez que Luis Díaz muestra su faceta como cantante, ya que participó en el famoso tema del reguetonero Ryan Castro ‘El ritmo que nos une’.

En dicha canción, que se lanzó para la Copa América de 2025, también canta otro futbolista de la selección Colombia, Juan Fernando Quintero.