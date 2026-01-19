NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Luis Díaz

La reacción de Luis Díaz al ver icónica foto suya cuando defendía los colores del Barranquilla FC

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
El deportista protagonizó un momento divertido cuando se encontraba firmando autógrafos a sus seguidores.

El delantero colombiano Luis Díaz es tendencia en redes sociales por fotografía que recordó sus inicios en el fútbol.

El deportista protagonizó un momento divertido cuando se encontraba firmando autógrafos a sus seguidores.

Uno de los hinchas le pidió al jugador firmar una imagen cuando defendía los colores del Barranquilla FC y lucía un corte de cabello bastante peculiar.

Al ver la imagen, el jugador reaccionó con una sonrisa y la frase: “¡Qué foto!”.

El gesto no pasó desapercibido por todos sus seguidores quienes lograron captar el emotivo momento.

Cabe señalar que el extremo del Bayern Múnich no solo ha sorprendido a sus seguidores con su talento en el deporte sino también en la música.

‘Lucho’ lanzó su sencillo debut titulado ‘La Promesa’, un tema al ritmo de la champeta que busca inspirar a los jóvenes del país.

o

La canción cuenta la historia de superación personal que tuvo el cafetero y que lo llevó a convertirse en uno de los más grandes referentes de la actualidad de su país.

Para este tema, Luis no estuvo solo y comparte este proyecto junto con dos grandes exponentes de la champeta: Juanda Iriarte y Nelsen.

El lanzamiento de la canción se dio justo cuando el guajiro disfruta de sus vacaciones de fin de año tras una excelente temporada con el Bayern Múnich.

La portada de la canción es del colombiano reflejando los momentos más destacados como sus inicios en el Junior de Barranquilla, su llegada al Porto, su temporada con el Liverpool y una celebración con el conjunto ‘Bávaro’.

No es la primera vez que Luis Díaz muestra su faceta como cantante, ya que participó en el famoso tema del reguetonero Ryan Castro ‘El ritmo que nos une’.

En dicha canción, que se lanzó para la Copa América de 2025, también canta otro futbolista de la selección Colombia, Juan Fernando Quintero.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Jugadores

Fotografía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Deportes

Ver más
'Brujo' Martínez escoltado en Zulia, Venezuela / Fanáticos de la Vinotinto - Fotos: X / EFE
Vinotinto

En medio de una multitud, jugador Vinotinto es escoltado a un vehículo mientras suenan las sirenas de una patrulla tras 'Juego de Estrellas' en Zulia

Luis Díaz junto a Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Ni Luis Díaz ni Dayro Moreno: este es el delantero que se convirtió en el colombiano más goleador del 2025

El director técnico español, Josep Guardiola, en partido ante el Manchester United. (EFE)
Manchester City

Guardiola pesará a sus jugadores después de Navidad y advierte que no jugarán si vuelven con sobrepeso: "Se quedarán en Manchester"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - EFE
Operación Lanza del Sur

"Esta parece ser la zona exacta donde cayeron": Petro muestra lugar en el que dice se lanzaron al mar sobrevivientes de recientes ataques de EE. UU. contra presuntas narcolanchas

Diosdado Cabello y la congresista María Elvira Salazar. (EFE)
María Elvira Salazar

"Llevar a Diosdado Cabello ante la justicia no es venganza: es condición indispensable para una transición en Venezuela": congresista María Elvira Salazar

Retrato de Maduro y Convoy en el que habría sido movilizado el dictador en Nueva York. (Reuters y AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Revelan retrato de Nicolás Maduro en su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Fotos: EFE
Embajada

Embajador de Colombia en EE. UU. envió una carta de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige “respeto” tras declaraciones de Trump hacia Petro

El tren de alta velocidad AVE de la compañía nacional de ferrocarriles españoles RENFE (R) se ve junto al tren de alta velocidad del operador privado Iryo de la empresa ILSA en la estación de Atocha en Madrid, el 26 de febrero de 2023-Foto: AFP
Accidente de tren

Varios muertos y heridos en un accidente de dos trenes en Córdoba, al sur de España

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump anuncia tras llamada con Petro que se reunirán en la Casa Blanca en un futuro próximo: "Están haciendo los arreglos necesarios"

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 obtuvo los puntos clave de la agenda de María Corina Machado para encuentro con Trump que se cumplirá este jueves

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre