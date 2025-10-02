Trump se reunirá con el jefe de presupuesto para impulsar recortes tras cierre del gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para determinar qué agencias federales recortar en medio de un cierre del gobierno que ha calificado como una "oportunidad sin precedentes".

"Me reuniré hoy con Russ Vought para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

El gobierno federal de Estados Unidos entró oficialmente en un cierre parcial conocido como " shutdown " este 1 de octubre, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el presupuesto necesario para mantener en funcionamiento las agencias gubernamentales.

Esta situación ha generado una serie de acusaciones cruzadas entre republicanos y demócratas, mientras 750000 empleados federales se ven afectados.

El cierre implica que las dependencias gubernamentales deben clasificar sus operaciones entre esenciales y no esenciales.

Los trabajadores en funciones esenciales continuarán en sus puestos, pero sin recibir salario inmediato, mientras que los empleados no esenciales son enviados a casa sin sueldo hasta que se resuelva la situación.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó al Partido Demócrata por el cierre, calificándolo de "innecesario y perjudicial".

Según Johnson, los demócratas estarían priorizando partidas presupuestarias para inmigrantes indocumentados, algo que los republicanos rechazan.

Por su parte, John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, declaró: "Los demócratas podrían haber colaborado con nosotros de forma bipartidista para evitar este cierre innecesario y muy perjudicial".

En contraste, los demócratas acusan a los republicanos de perjudicar a los trabajadores estadounidenses.

El líder de la minoría demócrata en el Congreso, Jaquín Castro, afirmó que los conservadores no estaban dispuestos a facilitar un mayor número de ayudas sociales para los trabajadores, lo que llevó al desacuerdo.

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, refutó las acusaciones republicanas sobre beneficios para inmigrantes indocumentados, señalando: "La ley federal no permite que las personas que están aquí sin documentación ilegalmente reciban asistencia federal. Por lo tanto, eso es una tergiversación total".