NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Donald Trump

Trump se reunirá con el jefe de presupuesto para impulsar recortes tras cierre del gobierno

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El gobierno federal de Estados Unidos entró oficialmente en un cierre parcial conocido como " shutdown " este 1 de octubre, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el presupuesto necesario para mantener en funcionamiento las agencias gubernamentales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para determinar qué agencias federales recortar en medio de un cierre del gobierno que ha calificado como una "oportunidad sin precedentes".

"Me reuniré hoy con Russ Vought para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

El gobierno federal de Estados Unidos entró oficialmente en un cierre parcial conocido como " shutdown " este 1 de octubre, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el presupuesto necesario para mantener en funcionamiento las agencias gubernamentales.

Esta situación ha generado una serie de acusaciones cruzadas entre republicanos y demócratas, mientras 750000 empleados federales se ven afectados.

El cierre implica que las dependencias gubernamentales deben clasificar sus operaciones entre esenciales y no esenciales.

Los trabajadores en funciones esenciales continuarán en sus puestos, pero sin recibir salario inmediato, mientras que los empleados no esenciales son enviados a casa sin sueldo hasta que se resuelva la situación.

o

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó al Partido Demócrata por el cierre, calificándolo de "innecesario y perjudicial".

Según Johnson, los demócratas estarían priorizando partidas presupuestarias para inmigrantes indocumentados, algo que los republicanos rechazan.

Por su parte, John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, declaró: "Los demócratas podrían haber colaborado con nosotros de forma bipartidista para evitar este cierre innecesario y muy perjudicial".

En contraste, los demócratas acusan a los republicanos de perjudicar a los trabajadores estadounidenses.

El líder de la minoría demócrata en el Congreso, Jaquín Castro, afirmó que los conservadores no estaban dispuestos a facilitar un mayor número de ayudas sociales para los trabajadores, lo que llevó al desacuerdo.

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, refutó las acusaciones republicanas sobre beneficios para inmigrantes indocumentados, señalando: "La ley federal no permite que las personas que están aquí sin documentación ilegalmente reciban asistencia federal. Por lo tanto, eso es una tergiversación total".

Temas relacionados:

Donald Trump

Senado

Presupuesto

Gobierno

Empleados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Gustavo Petro durante marcha en Nueva York.
Gustavo Petro

Polémicas palabras del presidente Petro en marcha propalestina en Nueva York: llamó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Foto de referencia de la JEP
JEP

Indignación por sentencia de la JEP contra excabecillas de las Farc: víctimas advierten impunidad

Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

Petro vuelve a arremeter contra Estados Unidos y afirma que quieren un "presidente títere"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente Gustavo Petro durante marcha en Nueva York.
Gustavo Petro

Polémicas palabras del presidente Petro en marcha propalestina en Nueva York: llamó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Gabriel García Márquez y Rómulo Gallegos | Foto EFE/AFP
Colombia - Venezuela

Autores de Venezuela y Colombia figuran entre los escritores en español más vendidos de la historia

Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia) y Salomón Rondón (Venezuela). (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así terminó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras las cuatro anotaciones del colombiano Luis Suárez a Venezuela

Foto de referencia de la JEP
JEP

Indignación por sentencia de la JEP contra excabecillas de las Farc: víctimas advierten impunidad

Carlo Ancelotti junto a Dani Carvajal y Eduardo Camavinga | Foto: EFE
Carlo Ancelotti

El capitán del Real Madrid apuntó con todo contra Carlo Ancelotti y su salida del equipo: “necesitábamos todos de savia nueva”

Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

Petro vuelve a arremeter contra Estados Unidos y afirma que quieren un "presidente títere"

Accidente entre un tren y un bus en México. (AFP)
Accidente de tren

Estas son las duras imágenes que deja accidente en el que un tren de carga embistió a bus de dos pisos en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda