Miércoles, 01 de octubre de 2025
Estados Unidos

Senado de EE.UU. rechaza extender gasto presupuestario y prolonga cierre del gobierno

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
El gobierno federal de Estados Unidos entró oficialmente en un cierre parcial conocido como " shutdown " este 1 de octubre, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el presupuesto necesario para mantener en funcionamiento las agencias gubernamentales.

Esta situación ha generado una serie de acusaciones cruzadas entre republicanos y demócratas, mientras 750000 empleados federales se ven afectados.

El cierre implica que las dependencias gubernamentales deben clasificar sus operaciones entre esenciales y no esenciales.

Los trabajadores en funciones esenciales continuarán en sus puestos, pero sin recibir salario inmediato, mientras que los empleados no esenciales son enviados a casa sin sueldo hasta que se resuelva la situación.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó al Partido Demócrata por el cierre, calificándolo de "innecesario y perjudicial".

Según Johnson, los demócratas estarían priorizando partidas presupuestarias para inmigrantes indocumentados, algo que los republicanos rechazan.

Por su parte, John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, declaró: "Los demócratas podrían haber colaborado con nosotros de forma bipartidista para evitar este cierre innecesario y muy perjudicial".

En contraste, los demócratas acusan a los republicanos de perjudicar a los trabajadores estadounidenses.

El líder de la minoría demócrata en el Congreso, Jaquín Castro, afirmó que los conservadores no estaban dispuestos a facilitar un mayor número de ayudas sociales para los trabajadores, lo que llevó al desacuerdo.

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, refutó las acusaciones republicanas sobre beneficios para inmigrantes indocumentados, señalando: "La ley federal no permite que las personas que están aquí sin documentación ilegalmente reciban asistencia federal. Por lo tanto, eso es una tergiversación total".

José Rivera, analista de Asuntos Internacionales y Política Pública, explicó: "Los mercados de valores van a reflejar el cierre y la crisis que trae consigo. El prestigio económico y financiero, aparte de la tasa crediticia de los Estados Unidos, se va a ver afectada".

Además de los empleados federales, pequeños y medianos comerciantes que suministran bienes y servicios al gobierno también se verán afectados. La prolongación del cierre podría tener consecuencias más amplias en la economía y la reputación internacional de Estados Unidos.

La resolución de esta crisis parece distante, dado el ambiente político polarizado. Rivera señaló: "Llegar a algún tipo de arreglo o acuerdo bipartidista parece bastante cuesta arriba, casi imposible".

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda