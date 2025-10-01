Senado de EE.UU. rechaza extender gasto presupuestario y prolonga cierre del gobierno

El gobierno federal de Estados Unidos entró oficialmente en un cierre parcial conocido como " shutdown " este 1 de octubre, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el presupuesto necesario para mantener en funcionamiento las agencias gubernamentales.

Esta situación ha generado una serie de acusaciones cruzadas entre republicanos y demócratas, mientras 750000 empleados federales se ven afectados.

El cierre implica que las dependencias gubernamentales deben clasificar sus operaciones entre esenciales y no esenciales.

Los trabajadores en funciones esenciales continuarán en sus puestos, pero sin recibir salario inmediato, mientras que los empleados no esenciales son enviados a casa sin sueldo hasta que se resuelva la situación.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó al Partido Demócrata por el cierre, calificándolo de "innecesario y perjudicial".

Según Johnson, los demócratas estarían priorizando partidas presupuestarias para inmigrantes indocumentados, algo que los republicanos rechazan.

Por su parte, John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, declaró: "Los demócratas podrían haber colaborado con nosotros de forma bipartidista para evitar este cierre innecesario y muy perjudicial".

En contraste, los demócratas acusan a los republicanos de perjudicar a los trabajadores estadounidenses.

El líder de la minoría demócrata en el Congreso, Jaquín Castro, afirmó que los conservadores no estaban dispuestos a facilitar un mayor número de ayudas sociales para los trabajadores, lo que llevó al desacuerdo.

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, refutó las acusaciones republicanas sobre beneficios para inmigrantes indocumentados, señalando: "La ley federal no permite que las personas que están aquí sin documentación ilegalmente reciban asistencia federal. Por lo tanto, eso es una tergiversación total".

José Rivera, analista de Asuntos Internacionales y Política Pública, explicó: "Los mercados de valores van a reflejar el cierre y la crisis que trae consigo. El prestigio económico y financiero, aparte de la tasa crediticia de los Estados Unidos, se va a ver afectada".

Además de los empleados federales, pequeños y medianos comerciantes que suministran bienes y servicios al gobierno también se verán afectados. La prolongación del cierre podría tener consecuencias más amplias en la economía y la reputación internacional de Estados Unidos.

La resolución de esta crisis parece distante, dado el ambiente político polarizado. Rivera señaló: "Llegar a algún tipo de arreglo o acuerdo bipartidista parece bastante cuesta arriba, casi imposible".