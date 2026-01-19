Tamara Sujú envió una amplia lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran bajo el régimen chavista al secretario de Estado de EE. UU.

Durante este lunes, la abogada venezolana defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, dio a conocer por medio de sus redes sociales que envió una amplia lista de presos políticos que aún se encuentran bajo el régimen al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

“Hoy hemos enviado al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, las siguientes listas de presos políticos en Venezuela”, indicó Sujú.

De acuerdo con la abogada, esta amplia lista fue hecha durante los últimos días, gracias a la información y “documentación” del Centro para la Apertura de América Latina, mejor conocido como “CASLA Institute”, así como de la “colaboración inmensa de familiares, abogados, defensores y activistas de DDHH y miembros de organizaciones de la sociedad civil”.

La también directora CASLA Institute, Tamara Sujú, indicó que dentro de este amplio listado de “seis láminas” enviado al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentran más de “290 mujeres, 2 menores de esas, 29 abogados, periodistas, hombres civiles y militares (dentro de ellos dos extranjeros de nacionalidad argentina)”, quienes se encuentran privados de la libertad de manera arbitraria por parte del régimen.

Asimismo, la abogada dejó claro que seguirán trabajando para ampliar la lista con los nombres de los “presos políticos” que aún faltan. La cual se seguirá extendiendo a medida de la información que reciban por parte de familiares, activistas y defensores de derechos humanos.

El listado enviado por Tamara Sujú a Marco Rubio evidencia la situación de incertidumbre y desinformación que aún enfrentan cientos de familias de presos políticos en Venezuela, pese al anuncio de las excarcelaciones hecho el pasado 8 de enero por parte del jefe de la Asamblea ilegítima de la nación caribeña, Jorge Rodríguez.

Aunque Rodríguez y diferentes funcionarios del régimen aseguran que durante el mes de diciembre y enero han liberado más de 400 presos políticos.

El más reciente informe de la ONG Foro Penal desmiente esta información, pues señala que hasta la fecha solo 143 de ellos han sido excarcelados.