Sábado, 22 de noviembre de 2025
Lionel Messi

Equipo de Luis Suárez y Lionel Messi salió campeón y jugará la próxima temporada en la tercera división del fútbol de Uruguay

noviembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi y Luis Suárez (EFE)
El LSM logró el ascenso a la Primera División Amateur (C) frente al famoso influencer español Ibai, quien estuvo en la transmisión del partido y festejó con los jugadores.

El LSM, un equipo fundado por Luis Suárez que sumó al proyecto al astro argentino Lionel Messi, se coronó en una división amateur de Uruguay y la próxima temporada jugará en la tercera divisional de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

LSM logró el ascenso a la Primera División Amateur (C) frente al famoso influencer español Ibai, quien estuvo en la transmisión del partido y festejó con los jugadores dentro del campo del complejo Luis Suárez, donde oficia de local el equipo.

LSM venció 2-1 a Liffa para levantar la Copa y confirmar el ascenso a la C. El Pistolero Suárez, muy involucrado en su proyecto deportivo en Uruguay que incluye una escuela de Fútbol, participó en la previa de la transmisión del partido y en sus redes sociales republicó la noticia sobre el ascenso de su equipo.

Durante todo el torneo, Suárez estuvo involucrado en el desarrollo del equipo que disputó en este 2025 su primera temporada en torneos AUF. Messi también participó en charlas a distancia con los jugadores del plantel dirigido por Rafael Cánovas.

Suárez y Messi enfrentan una fecha clave en MLS. El domingo, el Inter Miami buscará ante el FC Cincinnati su primer billete a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana.

Si el futuro de la Pulga en el Inter está asegurado, Suárez es toda una incógnita. El delantero uruguayo, de 38 años, podría estar próximo a su retiro dado que aún no acordó su continuidad en el equipo de la Florida.

