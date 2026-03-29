Un buque petrolero ruso se acerca a Cuba desafiando el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos

A pesar del bloque de facto impuesto por Estados Unidos en contra del régimen de Cuba que impide el suministro de combustible en la isla caribeña, el lunes está prevista la llegada de un buque petrolero de Rusia al país.

Los reportes de la firma de análisis marítimo Kpler indican que el ‘Anatoly Kolodkin’, el cual transporta unos 730.000 barriles de crudo, se aproxima hacia Cuba, específicamente al puerto de Matanzas, luego de pasar por el norte de Haití.

El experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, Jorge Piñón, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque ruso ante su proximidad a Cuba.

"Creo que, a estas alturas, las probabilidades de que Estados Unidos intente detenerlo han desaparecido prácticamente", comentó Piñón a la prensa, pero deja el interrogante sobre el desconocimiento de medidas que podría adoptar la administración de Donald Trump ante el hecho. VEA TAMBIÉN "Por cierto, Cuba es la siguiente, pero hagan como si no hubiera dicho eso": Trump lanza advertencia desde Miami o

"Será casi imposible que el gobierno estadounidense lo detenga" una vez el buque petrolero toque las aguas cubas.

El régimen de Miguel Díaz-Canel atraviesa momentos críticos debido la crisis energética que atraviesa el país y la presión de Estados Unidos para que retorne la democracia en la isla.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una serie de amenazas arancelarias a aquellos países que envíen petróleo a Cuba, pues la administración del régimen de los Castro ha provocado una enorme crisis que se ha sostenido por años.

De hecho, en una reciente declaración, Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al régimen de Miguel Díaz-Canel, advirtiendo que “Cuba es la siguiente”.

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Cabe mencionar que esta advertencia toma una gran relevancia luego de la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y la caída del tirano Alí Jamenei en Irán hace pocas semanas.