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Hackeo

Hackean correo electrónico del director del FBI y revelan fotos personales de un viaje que habría hecho a Cuba de vacaciones

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Director del FBI, Kash Patel | Foto: EFE
Director del FBI, Kash Patel | Foto: EFE
El grupo de ciberdelincuentes proiraní Handala Hack Team reivindicó el pirateo al correo del funcionario.

Medios de Estados Unidos informaron que un grupo de hackers vinculado al régimen de Irán accedió a una cuenta de correo electrónico del director del FBI, Kash Patel, y divulgó mediante internet fotos personales del funcionario, así como otro tipo de material.

De acuerdo con informes de la cadena CNN y otros medios de comunicación, el hackeo fue reivindicado por los piratas de Handala Hack Team, un grupo de ciberdelincuentes proiraní.

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Reportes de CNN indicaron que el contenido robado y publicado incluye correspondencia personal, comercial y de viajes de Patel, que al parecer corresponden a los años 2011 a 2022, antes de que fuera nombrado director del FBI por el presidente Donald Trump.

Algunas de las fotografías divulgadas mostraron al funcionario en un viaje a Cuba. Varias de ellas mostraron al funcionario oliendo un habano, en un vehículo clásico y posando en varias locaciones.

Mediante las redes sociales, Handala reivindicó el pirateo al correo electrónico de Patel, señalando que lo hizo en respuesta a la incautación por parte del FBI de nombres de dominio que le pertenecían.

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Hace una semana, el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron la incautación de cuatro dominios web que aparentemente eran utilizados por hackers vinculados al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán.

Se dice que entre los dominios incautados había dos que supuestamente eran utilizados por Handala.

En ese entonces, la justicia de Estados Unidos señaló que los sitios de internet eran usados para "operaciones psicológicas dirigidas contra adversarios del régimen", publicar datos robados y "pedir el asesinato de periodistas, disidentes del régimen y ciudadanos israelíes".

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