Presidente de la Cámara de Representantes descartó despliegue de tropas estadounidenses y una nueva incursión militar en Venezuela

Este lunes el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se refirió la incursión militar estadounidense en Venezuela.

Durante una rueda de prensa, el republicano descartó un despliegue de tropas y una nueva intervención militar en Venezuela.

Johnson explicó que, con el gobierno interino establecido, la unión americana espera que ellos “puedan corregir sus acciones”.

“No pueden colaborar con organizaciones narcoterroristas y criminales internacionales muy peligrosas que perjudican y atacan a los estadounidenses”, añadió.

Sin embargo, explicó que “no esperamos tropas sobre el terreno ni ninguna otra intervención directa más allá, simplemente coaccionar al nuevo gobierno interino para que lo ponga en marcha”.

Además, enfatizó en que “el Congreso continúa supervisando las operaciones militares estadounidenses y sigue de cerca la situación”.

Y puntualizó que bajo la administración Trump “Estados Unidos no permitirá regímenes criminales que se beneficien de sembrar el caos y la destrucción en nuestro país”.

El presidente de la Cámara de Representantes también se refirió a los que afirman que la incursión militar fue “ilegal”.

Johnson señaló: “la operación militar estadounidense en Venezuela fue una acción decisiva y justificada”.

“Nicolás Maduro es responsable de la muerte de miles de estadounidenses, tras años de tráfico de drogas ilegales y de miembros violentos de cárteles de nuestro país”, aseveró.

El republicano expresó que Maduro ha sido acusado en tribunales estadounidenses por los delitos que ha cometido y “ahora ha aprendido lo que implica rendir cuentas”.

VEA TAMBIÉN Trump negó que el Premio Nobel que ganó María Corina Machado tenga relación con “apartarla” de la transición democrática de Venezuela o

El jefe de la Cámara de Representantes asistió junto a otros congresistas a esa audiencia a puerta cerrada con la plana mayor del gobierno Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth o el jefe de la CIA, John Ratcliffe.

Esto luego de que Trump anunciara a los funcionarios de su administración que quedarán a “cargo” de Venezuela.

El mandatario informó que los funcionarios que estarán a cargo de Venezuela serán: el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance.