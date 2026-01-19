NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El analista geopolítico Esteban Román Alonso habla sobre la relación entre México y la dictadura cubana.

Desde fines de 2022, México ha sustituido a Venezuela como el principal proveedor de petróleo a Cuba, respondiendo a un colapso energético en la isla. La decisión de México se produce en un momento crítico, ya que la captura de Nicolás Maduro y las sanciones de Estados Unidos han obstaculizado el acuerdo petrolero entre Caracas y La Habana.

En este contexto, las exportaciones de Pemex a Cuba alcanzaron los 17,200 barriles diarios de crudo y 2,000 de derivados en los primeros nueve meses de 2022, lo que suma un valor superior a los 400 millones de dólares.

El papel de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se fundamenta en razones alegadas como humanitarias. "México siempre ha mantenido una relación histórica con Cuba, incluso ante presiones internacionales", defiende Sheinbaum, haciendo eco de la larga tradición diplomática entre ambas naciones.

Mientras tanto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha afirmado que Washington no ha solicitado a México detener estos envíos, aunque analistas advierten sobre los riesgos potenciales para la renegociación del tratado comercial de Norteamérica.

La situación en Cuba sigue siendo crítica, ya que el país produce solo alrededor de 40,000 barriles diarios de crudo pesado, indispensables para sus termoeléctricas, que ahora solo satisfacen la mitad de la demanda energética nacional.

Como resultado, los apagones se han convertido en una constante, afectando la industria y la agricultura, evidenciando la profunda crisis energética.

Este nuevo vínculo entre México y Cuba genera dependencias y plantea riesgos estratégicos, en tanto que el gobierno cubano podría ampliar su influencia en México, siguiendo un patrón similar al que desarrollaron en Venezuela.

El analista geopolítico Esteban Román Alonso indica que "la dependencia de México por parte de Cuba podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, tal como hizo en Venezuela".

Escenarios futuros para Cuba son inciertos. Esteban Román sugiere dos posibilidades: el régimen podría sostenerse mediante un manejo limitado de recursos para un control social correspondiente, o bien una intervención externa podría precipitar cambios significativos.

Temas relacionados:

Petróleo

Cuba

Claudia Sheinbaum

Régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Política

Ver más
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump ordena retirada de varias organizaciones internacionales que "operan en contra de los intereses nacionales"

Elecciones en Honduras - Foto de referencia Canva
Elecciones en Honduras

¿Cuáles son las verdaderas causas del retraso electoral en Honduras?

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Foto de migrantes (AFP)
España

Llegada de migrantes irregulares a España bajó más de 40% en 2025: estas serían las razones

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

Oona Chaplin en la premier de 'Avatar: fuego y ceniza'-Foto: AFP
Avatar: Fire and Ash

Habla perfecto español: ella es la nieta de Charlie Chaplin que brilla como la gran villana de 'Avatar: fuego y ceniza'

Javier Milei, Gabriel Boric y Gustavo Petro | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos reaccionan luego de que Trump anunciara captura de Maduro: hubo pedidos de "contención", "rechazos" y un "viva la libertad" de Milei

Manifestante bajó la bandera del régimen iraní en la embajada en Londres / FOTO: AFP
Irán

Manifestante entró a la embajada de Irán en Londres y cambió la bandera del régimen islámico por la del antiguo régimen monárquico

Ataque a supuesta "narcolancha" - Foto: Comando Sur de EE. UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur de EE. UU. revela video del ataque cinético a una nueva lancha en el Pacífico: "Participaba en operaciones de narcotráfico"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre