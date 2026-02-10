Así será el estadio más grande del planeta: se ubicará en país por fuera de Europa, Norteamérica y las potencias asiáticas

En Vietnam, en la ciudad de Hanói, se anunció el inicio de la construcción de un estadio el cual se proclamaría como el más grande jamás construido, según el Gobierno local del país.

El proyecto fue aprobado en diciembre de 2025, y se llamará Trong Dong Stadium. El diseño arquitectónico de la obra estará inspirado en las creencias y culturas del país, puesto que tendrá los tambores de bronce Dong Song, el cual representa “el espíritu de comunidad, la fuerza y la longevidad”, según los arquitectos del proyecto.

Asimismo, el recinto contará con una gran capacidad, ya que podría albergar a 135.000 espectadores. Su complejo se dividirá en cuatro zonas, ostentando áreas urbanas, instalaciones deportivas adicionales, y un sistema de transporte avanzado, convirtiéndolo en un epicentro de la futura Ciudad Deportiva.

En ese orden de ideas, su prepuesto asciende a 28.000 millones de libras esterlinas, lo que en dólares representa aproximadamente 38 mil millones de dólares.

El diseño y los espacios recreativos buscan combinar la identidad cultural tradicional de Vietnam e infraestructura moderna y tecnológicamente avanzada, esto con el fin, de que no sea solo un escenario de eventos deportivos sino también un referente para actividades culturales y políticas de gran magnitud.

“Hanói, la capital del país, como centro político, cultural y diplomático, tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa en el establecimiento de instituciones deportivas a nivel nacional que cumplan con los requisitos del desarrollo sostenible y la integración”, se lee en el sitio web oficial del estadio.

En ese contexto, los organizadores encargados informaron que el estadio podría estar listo para el mes de agosto de 2028 y la Ciudad Deportiva Olímpica para el 2035.

El objetivo no será solo brindar espectáculos, sino también una representación poderosa para que los turistas los quieran visitar, su meta es ofrecer “un estadio de escala y calidad comparables”, al igual que “los lugares emblemáticos mundiales que se consideran un paso significativo en la hoja de ruta para mejorar la capacidad de infraestructura nacional”, concluyeron.