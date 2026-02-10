NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Deportes

Así será el estadio más grande del planeta: se ubicará en país por fuera de Europa, Norteamérica y las potencias asiáticas

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Referente de Estadio | Foto Canva
El estadio podrá albergar eventos de gran escala y su diseño arquitectónico estará inspirado en las creencias y culturas del país.

En Vietnam, en la ciudad de Hanói, se anunció el inicio de la construcción de un estadio el cual se proclamaría como el más grande jamás construido, según el Gobierno local del país.

El proyecto fue aprobado en diciembre de 2025, y se llamará Trong Dong Stadium. El diseño arquitectónico de la obra estará inspirado en las creencias y culturas del país, puesto que tendrá los tambores de bronce Dong Song, el cual representa “el espíritu de comunidad, la fuerza y la longevidad”, según los arquitectos del proyecto.

Asimismo, el recinto contará con una gran capacidad, ya que podría albergar a 135.000 espectadores. Su complejo se dividirá en cuatro zonas, ostentando áreas urbanas, instalaciones deportivas adicionales, y un sistema de transporte avanzado, convirtiéndolo en un epicentro de la futura Ciudad Deportiva.

En ese orden de ideas, su prepuesto asciende a 28.000 millones de libras esterlinas, lo que en dólares representa aproximadamente 38 mil millones de dólares.

El diseño y los espacios recreativos buscan combinar la identidad cultural tradicional de Vietnam e infraestructura moderna y tecnológicamente avanzada, esto con el fin, de que no sea solo un escenario de eventos deportivos sino también un referente para actividades culturales y políticas de gran magnitud.

“Hanói, la capital del país, como centro político, cultural y diplomático, tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa en el establecimiento de instituciones deportivas a nivel nacional que cumplan con los requisitos del desarrollo sostenible y la integración”, se lee en el sitio web oficial del estadio.

En ese contexto, los organizadores encargados informaron que el estadio podría estar listo para el mes de agosto de 2028 y la Ciudad Deportiva Olímpica para el 2035.

El objetivo no será solo brindar espectáculos, sino también una representación poderosa para que los turistas los quieran visitar, su meta es ofrecer “un estadio de escala y calidad comparables”, al igual que “los lugares emblemáticos mundiales que se consideran un paso significativo en la hoja de ruta para mejorar la capacidad de infraestructura nacional”, concluyeron.

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Excarcelaciones en Venezuela
Excarcelaciones en Venezuela
