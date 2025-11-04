En Perú: Violó y estranguló a adolescente venezolana y simuló accidente eléctrico

Una joven de 16 años de edad, de nacionalidad venezolana fue hallada sin vida el pasado 13 de octubre en el interior de una vivienda en Villa El Salvador en Perú, la principal hipótesis del suceso especulaba que había fallecido a causa de un accidente eléctrico.

Sin embargo, investigaciones de la Policía y la Fiscalía, tras realizar la necropsia, determinaron que la joven falleció por estrangulamiento y presentaba signos de abuso sexual, e identificaron a José Gregorio Plaza como sospechoso del feminicidio.

Plaza es expareja de la prima de la víctima, acusado de violar a Laurys Chirinos, asesinarla y simular que falleció electrocutada por el cargador del teléfono celular. Las pesquisas también revelaron que el hombre modificó la escena del crimen e incendió parte de la habitación.

Los mensajes de texto hallados en el teléfono de la víctima, fueron claves para los investigadores, puesto a que había manifestado temor por la presencia del victimario. Además, los agentes detectaron marcas de uñas en el cuello del sospechoso, lo que confirmaría un forcejeo previo al crimen. La autopsia estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Días después del suceso, José Gregorio Plaza había sido detenido por presunto tráfico de drogas, sin embargo, la investigación derivó hacia el delito de feminicidio tras descubrirse que tenía acceso a la vivienda y que había mentido sobre un supuesto accidente de tránsito que intentó usar como coartada.

El detenido cumple actualmente prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.